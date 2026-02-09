El Museo Picasso Málaga retoma en marzo los talleres de grabado para público adulto

El próximo mes de marzo vuelven los talleres de grabado para público adulto al Museo Picasso Málaga. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) retoma este próximo mes de marzo los talleres de grabado para público adulto con motivo de la actual exposición 'Picasso Memoria y Deseo'. En concreto serán dos nuevos talleres en los que los participantes podrán aprender la técnica de grabado más común entre los artistas, la calcografía, y realizar una obra gráfica única, bien con punta seca, o con aguafuerte.

A lo largo de su vida, Pablo Picasso realizó más de dos mil creaciones gráficas. Tanto el volumen de obra como la variedad de técnicas que dominó le convierten en uno de los más fecundos grabadores de la historia. Su primera estampa fue realizada con 18 años, y grabó con continuidad hasta el año anterior a su muerte.

En el MPM la obra gráfica picassiana está muy presente, y por ello se han organizado dos nuevas propuestas formativas en torno a esta técnica artística, ambas dirigidas al público adulto. Por un lado, el Taller de grabado calcográfico: punta seca el jueves 5 de marzo, en el que los participantes utilizarán la variante de la punta seca, procedimiento en que se talla directamente la plancha de metal o matriz, con un afilado punzón.

Por otro lado, en el Taller de grabado calcográfico: aguafuerte el jueves 19 de marzo, los participantes trabajarán la variante del aguafuerte, procedimiento donde el dibujo se realiza sobre una plancha de metal recubierta con un barniz protector, que posteriormente es mordido por la acción de un ácido. Este proceso permite obtener líneas de gran precisión y expresividad.

Ambos talleres comenzarán con una visita a las salas de la exposición 'Picasso Memoria y Deseo', y a continuación, en el área de talleres cada participante reproducirá su estampa tras el procedimiento habitual de entintado, limpieza y estampación mediante el uso de un tórculo calcográfico, obteniendo así una obra gráfica única y personal.

De carácter presencial, los dos talleres tendrán lugar en horario de 17 a 20 horas. La matrícula a cada uno de ellos tiene un coste de 25 euros, e incluye los materiales (plancha de metal para el taller de aguafuerte; barnices, ácidos, tintas, papel), además de una visita a la exposición temporal 'Picasso Memoria y Deseo'. Las inscripciones ya están abiertas en las taquillas del Museo y en la web www.museopicassomalaga.org