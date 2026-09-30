El Museo Revello de Toro de Málaga expone retratos de la aristocracia española del siglo XX por el centenario del pintor

Exposición temporal en el Museo Revello de Toro, en Málaga. - MUSEO REVELLO DE TORO

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Revello de Toro de Málaga ha inaugurado la exposición temporal 'Revello de Toro y la aristocracia española', que reúne diez retratos realizados por el pintor malagueño a destacados miembros de la nobleza española. La muestra se presenta con motivo de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Félix Revello de Toro.

La muestra, ha informado el museo a través de un comunicado, reúne obras realizadas entre 1967 y 1993 y permanecerá abierta al público hasta el 29 de noviembre de 2026, con entrada gratuita los domingos.

Entre las piezas seleccionadas se encuentran los retratos de la infanta Margarita de Borbón, realizado en 1976, y de su esposo Carlos Zurita, duque de Soria, de 1975. En el primero, Revello de Toro representa a la hermana del rey Juan Carlos I de perfil, mientras que en el segundo aparece el duque sentado en una mecedora.

La exposición incluye también el retrato de María Josefa Alonso-Martínez, de 1992, elegido como imagen de la muestra y en el que el pintor recrea modelos de los retratos de corte barrocos y decimonónicos, con una destacada presencia de tonos rojos.

Otra de las obras permite conocer una etapa anterior de la trayectoria del artista. Se trata del retrato de María Teresa Morenés y Urquijo, realizado en 1967, caracterizado por una pincelada más esquemática que la empleada por Revello de Toro en las últimas décadas de su carrera.

La muestra incorpora asimismo el retrato de Pedro José Torres Olazábal, de 1977, representado con el uniforme de gala de coronel de Infantería y sus condecoraciones.

Procedentes de la colección de la Fundación 'la Caixa' se exhiben los retratos de Lluís Devalls i Trias, de 1978, y Juan Antonio Samaranch, de 1988, en los que el artista busca reflejar distintos rasgos de la personalidad de los retratados.

También se puede contemplar el retrato de Carlos Godó Valls, realizado en 1984, en el que Revello de Toro incorpora referencias a su vinculación con los deportes náuticos, entre ellas el emblema del Real Club Náutico de Barcelona en su chaqueta.

Completan la exposición los retratos de Alfonso Escámez y de su esposa, Aurelia Torres Pomata, ambos de 1993. En el primero, el banquero aparece con el uniforme de doctor 'honoris causa' por la Universidad Complutense y varias de las condecoraciones recibidas a lo largo de su trayectoria profesional. En el retrato de su esposa destacan especialmente la mirada y la pincelada suelta empleada por el artista.

La exposición temporal puede visitarse de martes a sábado de 10,00 a 20,00 horas y los domingos de 10,00 a 14,00 horas. Las entradas pueden adquirirse directamente en taquilla del Museo Revello de Toro.