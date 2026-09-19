El Museo Revello de Toro de Málaga programa un ciclo de charlas con motivo del centenario del artista

Archivo - Imagen de archivo del Museo Revello De Toro. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Revello de Toro de Málaga ha programado un ciclo de conferencias dentro de los actos organizados con motivo del centenario del artista malagueño. Unos encuentros que comienzan el próximo martes, 22 de septiembre, y que sumarán en total seis sesiones sobre su obra y su trayectoria.

Todos los encuentros tendrán lugar en el patio del museo a las 19,00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. El ciclo cuenta con el patrocinio de la Fundación Sando y de la Fundación El Pimpi; así como con la colaboración de la Fundación La Caixa, han señalado en un comunicado.

Se desarrollarán entre los meses de septiembre y octubre. Así, el día 22 comenzará con la conferencia 'Los objetos exquisitos en las obras de Félix Revello', de Toro Rosario Camacho Martínez, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

El día 29 será la charla 'Las mujeres en la pintura de Revello de Toro', Lourdes Jiménez Fernández, doctora en Historia del Arte, comisaria de exposiciones y gestora cultural; y el 6 de octubre de 'La Pasión de Revello de Toro. Su pintura cofrade', de Pedro Luis Gómez Carmona, periodista, Premio Andalucía de Periodismo, y ex director de Publicaciones de SUR.

Asimismo, para el 13 de octubre se ha programado la conferencia 'Revello de Toro, cartelista, de Francisca Torres Aguilar, doctora en Historia del Arte y profesora de educación secundaria; el 20 'Maestro del retrato', de Francisco José Rodríguez Marín, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Málaga; y el 27 de octubre 'El Museo Revello de Toro y su singularidad', de Elías de Mateo Avilés, vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y director del Museo Revello de Toro.