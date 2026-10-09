El Museo Thyssen Málaga celebra el Día de la Hispanidad con la apertura extraordinaria en lunes y con acceso gratuito

Visitantes en el Museo Carmen Thyssen Málaga - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga celebra el Día de la Hispanidad el próximo lunes, 12 de octubre, con una jornada extraordinaria de apertura que, además, será de acceso gratuito en el horario habitual de 10,00 a 20,00 horas.

Es la primera vez que el Museo celebra la también llamada Fiesta de la Hispanidad, coincidente con el Día de la Virgen del Pilar, con una jornada de puertas abiertas, que se une a las ya gratuitas de los días de Andalucía (28 de febrero), aniversario del Museo (24 de marzo), Día Internacional de los Museos (18 de mayo) y Día Mundial del Turismo (27 de septiembre), ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

La medida permitirá la visita gratuita tanto a la Colección permanente y al yacimiento arqueológico como a la nueva exposición temporal '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía' que, patrocinada por la Fundación Unicaja, propone una reflexión sobre la construcción artística de una determinada imagen identitaria de España tomada principalmente de las tradiciones, el folclore y la cultura popular de Andalucía, y convertida a lo largo de los siglos XIX y XX en un conjunto de estereotipos recurrentes.

El gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer, ha expresado que "como Museo dedicado a la conservación del costumbrismo y otros géneros del arte español, en este período remarcado con la exposición '¡Olé!' parece oportuno celebrar el día de la Fiesta Nacional de España y abrir nuestras propuestas de arte y cultura españolas de forma universal y gratuita".

Asimismo, han recordado que el fin de semana previo al Día de la Hispanidad se mantendrán los mismos horarios habituales, incluyendo el acceso gratuito en la tarde del domingo a partir de las 16,00 horas hasta el cierre.