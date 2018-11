El Museo Thyssen de Málaga proyecta un documental sobre el montaje de una exposición de Matisse en Nueva York y Londres

Publicado 07/11/2018 17:02:06 CET

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga proyectará el documental 'Exhibition on screen. Matisse from Moma and Tate Modern' que se adentra en el montaje de la exposición The Cut-Outs (2014-2015) en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en la Tate Modern de Londres, que marcó un hito fundamental en el conocimiento y difusión de la última y brillante etapa creativa de Matisse y que se puede disfrutar también ahora a través de la muestra temporal 'Henri Matisse. Jazz'.

La cinta se exhibirá en versión original subtitulada al español los próximos días 15 de noviembre y 13 de diciembre a las 18.00 horas en el Auditorio del Museo. La entrada será gratuita y las invitaciones se podrán retirar en la taquilla desde el sábado anterior a cada proyección.

La proyección de este documental representa un acontecimiento excepcional, pues permite conocer de cerca la obra del último período de Matisse y tener acceso privilegiado a los secretos del montaje de una gran exposición en dos de los más importantes centros internacionales de arte contemporáneo del mundo, han resaltado desde el museo en un comunicado.

A este período de su intensa carrera artística, en el que sus problemas de salud obligan a Matisse a abandonar la pintura y reinventarse a sí mismo "dibujando con tijeras", pertenece 'Jazz', "un innovador y experimental" libro de artista publicado en 1947 y cuyas 20 láminas, realizadas a partir de collages originales de papeles recortados (papiers découpés o cut-outs), se exponen en el Museo Carmen Thyssen Málaga en la muestra 'Henri Matisse. Jazz' hasta el próximo 13 de enero.