Presentación de la programación navideña del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, ha presentado este viernes la programación de Navidad que incluye música tradicional y navideña en directo, teatro y talleres infantiles y espectáculos de luz y sonido, entre otras actividades gratuitas, con una oferta cultural y festiva dirigida a todos los públicos y protagonizada por el talento artístico malagueño.

La concejala delegada del Área, Teresa Porras, junto a una representación de los artistas y colectivos participantes, ha dado a conocer el conjunto de propuestas de esta Navidad que incluye cerca de un centenar de actividades hasta el próximo 6 de enero.

La programación de este año vuelve a contemplar espectáculos musicales, zambombas, pastorales, cuentacuentos, conciertos, fiestas infantiles y los grandes eventos navideños de la ciudad, como los espectáculos de luz y sonido en calle Larios o la proyección en la torre de la Catedral con el espectáculo 'El cielo desciende'.

Asimismo, la oferta se complementa con el Belén Municipal, el ciclo 'La Navidad llega a la Alameda', el encuentro de Verdiales en Navidad o la LXV Fiesta Mayor de Verdiales, entre otros, para terminar con la Cabalgata de Reyes Magos.

De igual modo, como en años anteriores, se trata de una programación diseñada para dinamizar los espacios públicos, fomentar el comercio y la hostelería, y reforzar el papel de la cultura popular malagueña durante la época navideña.

El ciclo 'La Navidad llega a la Alameda' llevará a la Alameda Principal las actuaciones de Zambomba Rocío Alba, Zambomba Miguel Astorga y la Compañía Miguel Pino con el teatro de títeres Peneque los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Por su lado, las pastorales de Isabel López Mayorga, Los Prados y Amigos del Beta actuarán en distintos puntos del Centro Histórico a partir del 9 de diciembre, así como las zambombas, que tendrán lugar los días 11, 12, 16, 17 y 18 de diciembre.

Asimismo, el Patio del Archivo Municipal acogerá música coral navideña a partir del 7 de diciembre, y la Banda Municipal de Música ofrecerá su XXXI Concierto Extraordinario la tarde del 20 de diciembre en la S.I. Catedral Basílica de Málaga. Igualmente, la plaza de la Constitución albergará el ciclo de conciertos 'Música en Navidad', del 20 al 29 de diciembre.

En cuanto a las actividades para los más pequeños, se ofrecerán cuentacuentos teatralizados de Andersen los días 19 y 20 de diciembre, a través de la compañía Eventos con Historia, para grupos de hasta 25 personas (inscripciones en info@eventosconhistoria.com teléfono 667428233 o Whatsapp al 674022580).

Por su lado, el día 22 de diciembre, la plaza Enrique García Herrera albergará una gran fiesta infantil con el teatro de títeres Peneque de la compañía Miguel Pino.

REYES GIGANTES, BUZONES REALES, EMISARIO Y CARTERO REAL

Por otro lado, han detallado que un año más, los Reyes Magos gigantes volverán a tener su protagonismo en el centro de la ciudad. Melchor podrá visitarse en calle Compañía, Gaspar estará en calle Alcazabilla y Baltasar en la plaza Félix Sáenz.

Cada figura se encontrará instalada en una tarima de 50 kilos en la que se ubicará el armazón. Los Reyes Magos tendrán una vestimenta confeccionada con telas de chenilla y las capas en terciopelo, con proceso de ignifugado. La cabeza está modelada en escayola y cuentan con coronas forradas con tela de lamé dorado y abalorios.

Por su parte, como en años anteriores, se instalarán buzones reales en todos los distritos de la ciudad, creados ex profeso con decoración navideña y acompañados de bolas gigantes. Han sido elaborados íntegramente en las instalaciones municipales por personal de diferentes gremios del Área de Servicios Operativos, como los de electricidad, fragua, pintura, carpintería y la creatividad de Fernando Wilson del Área de Fiestas.

Para su construcción se ha reciclado material en desuso que se encontraba en depósito en las dependencias municipales, han indicado durante la presentación.

En concreto, en el distrito 1-Centro estará en plaza de Enrique García Herrera (Camas); en distrito 2-Este, en la calle Juan Sebastián Elcano 133 (Nueva Junta Distrito); distrito 3-Ciudad Jardín, en la calle Obispo Bartolomé Espejo, junto al Parque Infantil la Flores; en distrito 4-Bailén-Miraflores, en la avenida Señora de los Clarines, esquina calle Mirazucenas; distrito 5-Palma-Palmilla, en el centro Social de Mayores y en distrito 6-Cruz del Humilladero, en Parque de San Rafael.

Además, en el distrito 7-Carretera de Cádiz, en Glorieta Antonio Molina; distrito 8 - Churriana, en Esquina de la placita situada en calle Torremolinos; en distrito 9 - Campanillas, en Parque de Calle Tiziano junto a la zona infantil; en distrito 10 - Puerto de la Torre, en Parque Virgen de las Cañas; y en distrito 11 - Teatinos-Universidad, en Decano Agustín Moreno (Parque Navideño).

Igualmente, el sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de enero, habrá un emisario y un cartero real en la plaza de la Constitución, a cargo de la compañía DDQ Kias Eventos.

GUÍA DE BELENES

Por otro lado, la guía de belenes realizada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Fiestas para estas navidades recoge este año un total de 73 misterios. Se ha editado un folleto desplegable con la relación de belenes y un plano en el que aparecen los números asignados a cada Nacimiento. Al mismo tiempo, a través del siguiente enlace de la web municipal puede consultarse esta guía: https://belenes.malaga.eu.

Se trata de una guía útil para aquellos ciudadanos que quieran hacer una ruta por los distintos misterios instalados en la ciudad. En ella aparecen belenes de diferentes entidades y colectivos desde cofradías de Semana Santa hasta establecimientos de la ciudad. La guía impresa incluye los horarios en los que pueden visitarse los distintos nacimientos.

Desde el Área de Fiestas se han editado 5.000 folletos con la programación de Navidad y 3.500 guías de belenes que se están repartiendo tanto en la oficina de información municipales como en las del Área de Turismo. También se podrán recoger en el Belén Municipal del Ayuntamiento de Málaga.