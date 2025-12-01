El musical 'Godspell' cumple un mes en cartel en el Teatro del Soho de Málaga

Archivo - Pase gráfico del espectáculo 'Godspell' en Teatro del Soho CaixaBank en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Godspell' ha cumplido un mes desde su estreno en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. El quinto musical que dirige Antonio Banderas cuenta con un gran reparto formado por Teresa Abarca, Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz y con Alex Chavarri, Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Alex Parra.

De martes a domingo, los 16 actores junto a una banda en directo dan vida a un espectáculo en el Soho que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales como 'Preparad el camino', 'Día a día' o 'La ciudad más hermosa', han recordado desde el Teatro en un comunicado.

'Godspell' se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Tal como indica Antonio Banderas "se trata de un musical que habla del amor, del perdón, de la caridad y de la humildad y que nos invita a rememorar una lección que durante más de dos milenios no terminamos de aprender".

El musical anima al espectador "a dinamitar la utopía y pasar a construir la ciudad soñada, no rindiéndose ante la idea de crear un mundo mejor". Con libreto de John-Michael Tebelak y música de Stephen Schwartz, este clásico de Broadway de los años 70 estará en cartel en Málaga durante todas las navidades hasta el 11 de enero, para después viajar a Madrid y hacer temporada en el Gran Teatro Pavón a partir del 21 de enero de 2026.