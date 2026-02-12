El MVA presenta su X Festival de Jazz con conciertos en Fuengirola, Coín, Alhaurín el Grande, y Vélez-Málaga

El vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, presenta el Festival de Jazz MVA de la Diputación que se celebra en la capital y en Fuengirola, Alhaurín el Grande, Coín y Vélez Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará del 25 de febrero al 13 de marzo su X Festival de Jazz MVA. Artistas locales, nacionales e internacionales ofrecerán tres conciertos en el escenario del centro cultural de calle Ollerías y otros cuatro en los municipios de Fuengirola, Alhaurín el Grande, Coín y Vélez Málaga.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a las concejalas municipales de los ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Vélez Málaga y Coín, Marina Maldonado, Lourdes Piña, y Raquel López, respectivamente; y Pablo García, responsable del Seminario Internacional de Jazz, al que el Festival de Jazz MVA está estrechamente.

El diputado ha recordado que "este ambicioso evento musical se ha convertido con el paso del tiempo en todo un referente andaluz, unido al Seminario Internacional de Jazz, que es único en Andalucía y el más longevo de España".

"Es ampliamente reconocido a nivel mundial y ha recibido a estudiantes de toda España, Europa, América y Asia que acuden para participar en clases magistrales y jam sessions con profesores internacionales de renombre", ha destacado López Mestanza.

Asimismo, ha recordado que aunque se ha celebrado en Alhaurín de la Torre, municipio donde surgió, durante 18 ediciones, Cártama acogió las ediciones 19 y 20, y desde el año 2025 se viene celebrando en Fuengirola.

Este año, según ha explicado Pablo García, para la edición 2026 se contará con la participación de un profesorado internacional de primer nivel y una programación artística completa, con más de 30 actividades entre talleres, clases magistrales, conciertos y jam sessions.

Las entradas de los tres espectáculos en el MVA serán gratuitas y se podrán reservar desde hoy en culturama.cliqueo.es. Los conciertos en la provincia serán de entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación, han detallado que el miércoles 25 de febrero, a las 20.30 horas, el escenario del MVA recibirá a Dena DeRose Trío, con Dena DeRose al piano, Enric Fuster a la batería y Camil Arcarazo al bajo.

Dena DeRose, cantante y pianista de enorme personalidad, combina swing, calidez y un estilo inconfundible. Ha trabajado con músicos como Houston Person, Benny Golson y Kenny Burrell, influencias que se reflejan en su sonido y en la manera en que entrelaza voz y piano con total naturalidad.

Asimismo, el jazz continuará en el MVA el jueves 26 de febrero a las 20.30 horas con Jonathan Blake a la batería, Ugonna Okegwo al bajo, Daniel Torres, al saxo, y Rob van Bavel, al piano.

Johnathan Blake, Rob van Bavel, Daniel Torres y Ugonna Okegwo, músicos de jazz de primer nivel, destacan por su virtuosismo y su capacidad de comunicación sobre el escenario. A lo largo de sus carreras han compartido proyectos con figuras como Tom Harrell, Chris Potter, Brad Mehldau y John Patitucci - nombres que reflejan su versatilidad y su llegada internacional. Cada músico aporta su voz única al grupo, y juntos generan un sonido vibrante, profundo y lleno de swing.

El último concierto en el MVA, el viernes 27 de febrero a las 20.30 horas, estará protagonizado por Walt Weiskopf (saxo), Juan Galiardo (piano), Andreu Pitarch (batería) y Joan Codina (bajo).

Walt Weiskopf, saxofonista de sonido contundente y personalidad inconfundible, combina técnica, energía y una voz musical muy propia dentro del jazz moderno. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas como Steely Dan, Buddy Rich, Toshiko Akiyoshi o Frank Sinatra Jr., influencias que se reflejan en su enfoque directo, elegante y siempre lleno de intención.

PROVINCIA

Por otro lado, el jueves 26 de febrero, a las 20.00 horas, el Salón de actos de la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande recibirá a la Jove Big Band Sedajazz. Esta formación la componen 23 jóvenes que sorprenden por su gran habilidad, creatividad, y energía, que demuestran que se puede hacer jazz desde niños.

Se atrevieron a demostrar que esta música consiste en escuchar, en compartir, en vivir la ilusión de buscar tu propia voz. El atractivo de su repertorio se basa en lacombinación de standards y de arreglos de grandes éxitos de la historia del Jazz: bandas sonoras, funk, rock y latin jazz.

El sábado 28 de febrero, a las 20.00 horas, Van Iterson & Friends estarán en la Casa de la Cultura de Fuengirola. Junto a Martijn Van Iterson estarán Camil Arcarazo, al bajo y Toni Vaquer, al piano.

Martijn van Iterson, guitarrista y compositor de jazz con enorme sensibilidad, destaca por su virtuosismo y un sonido cálido y envolvente. A lo largo de su carrera ha tocado junto a artistas de talla internacional como Jim Hall, Lee Konitz, Toots Thielemans, Mike Stern, Randy Brecker o Kurt Rosenwinkel. Su manera de combinar técnica y emoción convierte cada concierto en una experiencia única y memorable.

Asimismo, el Teatro del Carmen de Vélez Málaga recibe en concierto a El Gremio el próximo domingo, 8 de marzo, a las 19.00 horas. Se definen como un grupo de músicos con formación profesional que exploran distintos estilos y fusionan instrumentos acústicos y electrónicos. Su versatilidad y creatividad destacan en cada presentación, ofreciendo un sonido único que combina tradición y modernidad. Nacido de la mezcla cultural y el amor por la música, el grupo transmite energía y emoción en escena, interpretando piezas que celebran la diversidad sonora y las costumbres que inspiran su arte.

Por último, el Trío Havard Ersland es el encargado de cerrar el Festival de Jazz MVA 2026 con una actuación en la Casa de la Cultura de Coín el viernes 13 de marzo, a las 20.00 horas. Un concierto amenizado por Havard Ersland, al órgano; Angelo Flavio, a la guitarra, y Adrián Jiménez, a la batería.

Havard Ersland es un pianista y organista de jazz de Noruega, actualmente residente en Málaga. Ha estudiado música jazz en la Universidad de Stavanger y es miembro de varias bandas noruegas reconocidas dentro del jazz, blues y soul.