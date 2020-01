Nathy Peluso, Dorian, Viva Suecia, La Trinidad, Amatria y Veintiuno completan la nueva edición del festival Oh, See!

Publicado 30/01/2020 17:46:19 CET

Festival Oh See Fest - OH SEE FEST - Archivo

MÁLAGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival Oh, See! Málaga ha anunciado este jueves 30 de enero a Dorian, Viva Suecia, Nathy Peluso, Amatria, Veintiuno y La Trinidad, que completan la tercera edición que tendrá lugar el 11 y 12 de septiembre de 2020 en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, un espacio que se transformará por tercer año consecutivo en el epicentro de la música en directo durante ese fin de semana en Málaga capital.

Así, los artistas y pinchadiscos se embarcan en la nueva edición junto a los ya confirmados Kakkmaddafakka, Carlos Sadness, Second, Kiko Veneno, Ojete Calor, Manel y La Bien Querida conformando un cartel en el que diferentes estilos musicales se darán la mano, según ha explicado la organización en una nota de prensa.

Tras la gran acogida en 2019 de la sesión 'non-stop' entre conciertos, la dj Nita Deframe volverá a ofrecer un año más su selección musical desde las alturas.

La oferta dedicada al baile no queda aquí, ya que este año el festival contará con el nuevo espacio Oh, See! Club donde pincharán Putochinomaricón Dj set, Ale Acosta Dj set (Fuel Fandango), Cascales Dj set, Ochoymedio Djs, We Are Not Djs, Mondosonoro Djs, Bitches Dj, Soy Pitita Djs, Eddie Malo y Le Marchand de Sable. La música no cesará desde la apertura hasta el cierre del festival.

A día de hoy, el festival ha vendido más del 45 por ciento de las entradas disponibles, acercándose cada vez más al 'sold out' conseguido en las dos ediciones anteriores.