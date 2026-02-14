Navarro compromete "diligencia máxima" de Junta en recuperación de Málaga del temporal y espera igual del Gobierno

La presidenta del PP de Malaga, Patricia Navarro, en el consejo de alcaldes. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha puesto este sábado en valor el trabajo de los alcaldes y concejales 'populares' de la provincia, así como de la Diputación y el Gobierno andaluz de Juanma Moreno para controlar, planificar y anticiparse a las consecuencias del temporal "desde la gestión y la lealtad institucional". Así, ha comprometido "diligencia máxima" de la Junta en la recuperación y ha esperado la misma respuesta del Gobierno de España.

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y los presidentes de los Consejos de Alcaldes del PP andaluz y malagueño, José María Bellido y Margarita del Cid, durante la reunión de este órgano del partido, donde ha instado al Ejecutivo de Sánchez a elaborar un listado "más generoso" de los municipios de la provincia incluidos como zona catastrófica que el aprobado tras las sucesivas danas de 2024 y 2025.

Además, ha exigido al Gobierno central que contemple los daños ocasionados por el temporal en numerosas playas de la provincia, aseverando que "no vamos a permitir que se ponga la limpieza de los ríos, que han recibido inversiones inéditas por parte de los ayuntamientos y de la Junta, como excusa para no actuar con diligencia en el litoral malagueño".

Así, ha explicado que, además de la reposición de arena que debe acometer Costas de cara a la Semana Santa, el Ejecutivo debe incluir la reparación de establecimientos de playa y chiringuitos, así como el mobiliario urbano, subrayando que "llevamos años reclamando medidas estructurales dotadas de presupuesto, como ese plan de estabilización de playas que nunca llega".

En esta línea, Navarro ha pedido, igualmente, al Gobierno de España que realice un análisis "exhaustivo" y que "refuerce la vigilancia" tanto de las carreteras como de la red ferroviaria de la provincia tras los sucesivos temporales, alegando que "es el momento de inspeccionar" para garantizar la seguridad de los malagueños.

"Si la gestión por parte de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos no hubiera sido tan precisa, los daños hubieran sido mayores", ha advertido la presidenta provincial del PP, quien ha resaltado que en la formación seguirán "trabajando para garantizar la seguridad de los malagueños y exigiendo al Ejecutivo de Sánchez que cumpla su papel".

En este sentido, ha reivindicado que la Junta de Andalucía "no va a escatimar ni un euro para devolver a los pueblos y ciudades afectados a la normalidad" y ha señalado que el Gobierno andaluz ya ha anunciado ayudas para los ayuntamientos y para los sectores productivos, con especial atención a los agricultores, así como 47 millones de euros para el arreglo de las carreteras afectadas en la provincia, a los que se suman los 15 millones consignados inicialmente por la Diputación.

En este punto, ha advertido de que la formación "no acepta insultos ni envites de quien sólo busca hacerse la foto", lamentando que el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, "acuse a los alcaldes del PP de sobreactuar e hiperventilar por estar al lado de los vecinos y asumir sus responsabilidades".

"La mejor versión de la política está en nuestros alcaldes", ha destacado Navarro, quien ha subrayado la gestión de la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, como "la cara solidaria con mayúsculas" en esta crisis y ha señalado, igualmente, "la responsabilidad elevada a la máxima potencia" de los regidores de Cartajima y Benalauría, así como la "disciplina, tan importante en la gestión conjunta de las emergencias", de los alcaldes de Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera.

Por su parte, Bendodo también ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencias, los alcaldes, la Diputación Provincial y la Junta, insistiendo en que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "ha estado a la altura y ha hecho una gran gestión, tanto en Adamuz como con estos últimos temporales".

Bendodo ha criticado el "maltrato" de Sánchez al municipalismo, recordando que más del 90% de los malagueños tienen un alcalde o alcaldesa del PP y eso se traduce en infraestructuras e inversiones estatales paralizadas en la provincia.

"Prometieron bonificar el peaje de la Costa del Sol en verano de 2024 y nunca más se supo, igual que las mejoras en la A-7 y el tercer carril desde Rincón hasta la capital y desde Puerto Banús hasta San Pedro Alcántara o el acceso norte al aeropuerto y el tren litoral", ha señalado, al tiempo que ha dicho que este último proyecto es "la tomadura de pelo más grande del sanchismo con esta provincia".

El vicesecretario nacional del PP ha reprochado al Gobierno de Sánchez "la ausencia" de mejoras en la red de Cercanías de Málaga y "el abandono inversor" para impulsar las desaladoras de la Axarquía y Mijas o la presa de Cerro Blanco.

De igual modo, ha acusado la negativa del Ejecutivo a participar en la construcción del futuro auditorio de la capital o en la reparación del tejado de la Catedral, "siendo la única administración que se desmarca de sendos proyectos".

También ha cuestionado "dónde están las 200.000 viviendas que ha prometido Sánchez en las sucesivas campañas electorales" y ha advertido de que "no son más que marketing, un camelo, frente a las más de 5.300 construidas por el Ayuntamiento de Málaga, que actualmente promueve otras 5.000, así como las más de 10.000 VPO que están impulsando los ayuntamientos de la provincia o las 15.000 comprometidas por la Junta de Andalucía".

"El gran fraude de Pedro Sánchez es la vivienda", ha apostillado Bendodo, quien ha calificado como "imperdonable" que el presidente socialista "le robe el futuro a los jóvenes de este país".

Sobre el temporal, ha reclamado un plan específico de recuperación "en el que el Gobierno y Europa deben meter el hombro" y ha incidido en que "aquí no debe haber colores políticos ni partidos". "Los andaluces necesitan un Ejecutivo central que les ampare y les respalde", ha concluido.