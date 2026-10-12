Navarro destaca la labor de Guardia Civil y reivindica medios "para luchar contra amenazas de la criminalidad"

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en el acto central de conmemoración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebrado en Archidona. - JUNTA

ARCHIDONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este lunes la labor de la Guardia Civil y ha reivindicado los "medios que le hacen falta para luchar contra todas las amenazas de la criminalidad del siglo XXI", al tiempo que también ha ofrecido "todo nuestro apoyo y respaldo".

Así lo ha señalado Navarro, que ha asistido en el municipio malagueño de Archidona al acto central de conmemoración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Navarro ha incidido en que "hoy es el día de felicitar, de agradecer y de reconocer la gran labor que hacen los hombres y mujeres de la Guardia Civil".

"Con una inmensa vocación de servicio los vemos en nuestros pueblos, haciendo labores de seguridad ciudadana, cuidando de nuestros campos, también velando por la seguridad vial de nuestras carreteras y de un tiempo a esta parte, desgraciadamente, luchando con mucha más intensidad contra el narcotráfico", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que es ahí "donde se están viendo los grandes déficits que tenemos en la Guardia Civil, tanto de medios materiales como de medios humanos".

Por ello, ha dicho que también es "el día de reivindicar esos medios que le hacen falta para luchar contra todas las amenazas de la criminalidad del siglo XXI y ofrecerles todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo".

En concreto, ha continuado, "para luchar contra el narcotráfico es necesaria la recuperación de Ocon-Sur, ese organismo que en cuanto a estrategias y en cuanto a operaciones estaba tan bien coordinado y hacía esa labor tan importante de luchar contra el narcotráfico en nuestra costa y en nuestros municipios".

Por último, Navarro ha subrayado que "hoy es día de celebración, es día de felicitar, de reconocer, pero sobre todo hoy es día de estar con la Guardia Civil", ha concluido.