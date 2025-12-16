Navarro insta a "bajar los decibelios" en política para mejorar clima de convivencia y la calidad democrática

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro,participa en el tradicional desayuno navideño de la formación con la prensa malagueña - PP
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 13:05
MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha participado este martes en el tradicional desayuno navideño de la formación con la prensa malagueña y ha instado a que, entre todos, contribuyamos "a reducir la crispación en la sociedad y a mejorar el clima de convivencia y la calidad democrática bajando los decibelios" en política.

Así, además de agradecer su trabajo a los medios de comunicación, ha reivindicado la gestión y la acción de "constructiva" de la formación "para garantizar el crecimiento y desarrollo de Málaga, y para seguir avanzando en esas cotas de bienestar que nos han convertido en una provincia de referencia en todo el mundo".

La dirigente 'popular' ha animado a los malagueños a seguir reclamando "lo que es bueno para Málaga esté quien esté al frente del Gobierno de España" y ha señalado los problemas de movilidad como "el principal escollo de una provincia que es pujante y que lidera los crecimientos poblacionales tanto en Andalucía como a nivel nacional".

En este punto, ha afirmado que las infraestructuras y las mejoras en materia de movilidad son la "gran asignatura pendiente" del Ejecutivo de Sánchez y Montero tras siete años sin inversiones ni proyectos en Málaga, marco en el que ha señalado el agravio que esto supone frente a otros territorios, "donde sí llegan fondos y se ejecutan actuaciones para resolver los problemas en las carreteras o en la red ferroviaria".

Por último, Navarro ha valorado que la formación provincial sea "punta de lanza" en muchas de esas reivindicaciones "que son de justicia", y ha destacado las campañas para reclamar el Gobierno la bonificación del peaje de la Costa del Sol, el tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital y desde Puerto Banús hasta San Pedro, así como mejoras en los enlaces y accesos de la A-7; además de medidas transitorias como carriles reversibles y unidades de respuesta rápida de la DGT ante los accidentes y averías, "que generan retenciones kilométricas que colapsan nuestras carreteras prácticamente a diario".

"Hablamos de medidas que son urgentes ante una A-7 saturada y que deben acometerse mientras se ejecutan actuaciones de mayor envergadura como el tren de la Costa desde Nerja hasta Algeciras o esa nueva ronda oriental", ha explicado y ha incidido, asimismo, en la necesidad de implementar mejoras en "una red de Cercanías colapsada por la falta de inversión y mantenimiento, como refleja el hecho de que todas las escaleras de la estación del aeropuerto lleven más de un año rotas".

