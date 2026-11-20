La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en el acto público junto a las candidatas al Congreso Kika Caracuel y Toñi Ledesma, la candidata al Senado Margarita del Cid y el presidente local del PP, José Manuel Fernández. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido este viernes el voto para el Partido Popular en las elecciones del próximo 29 de noviembre con el objetivo de "frenar el castigo" que, según ha denunciado, el Gobierno de Pedro Sánchez está infligiendo a Manilva y al conjunto de la Costa del Sol occidental. Entre las principales reivindicaciones de los populares ha destacado la lucha contra el narcotráfico, la mejora de la movilidad y la estabilización de las playas.

Navarro ha participado en un acto público junto a las candidatas al Congreso Kika Caracuel y Toñi Ledesma, la candidata al Senado Margarita del Cid y el presidente local del PP, José Manuel Fernández. Durante el encuentro, la dirigente provincial ha puesto en valor el potencial de Manilva y de toda la comarca costasoleña, a la que ha definido como "una de las zonas más dinámicas y pujantes de Andalucía y de España", con un crecimiento impulsado por la llegada de nuevos residentes, miles de visitantes y grandes empresas de distintos sectores.

Sin embargo, ha lamentado que, a su juicio, el Gobierno de España no haya dado respuesta en ocho años a los principales problemas de esta zona de la provincia, entre ellos unas carreteras "infradimensionadas" y la "falta" de avances en la conexión ferroviaria de la comarca.

En materia de movilidad, Navarro ha recordado que el PP lleva años reclamando un plan de bonificaciones para el peaje de la AP-7, que ha calificado como "el más caro de España". Según ha señalado, su precio aumenta "más de un 60% durante periodos como el verano o la Semana Santa", mientras que el Gobierno habría recaudado durante este tiempo "30 millones de euros" únicamente en impuestos vinculados a esta infraestructura.

La presidenta provincial ha comparado esta situación con la de otros territorios donde sí se han aplicado bonificaciones o eliminado peajes. Como ejemplo, ha citado Alicante, donde el Gobierno suprimió el pago en un tramo de la AP-7 mediante una medida que, según ha indicado, se anunció inicialmente para tres meses y continúa vigente dos años después. También ha aludido a las bonificaciones en Galicia y al plan de ayudas anunciado para la AP-66, entre Oviedo y León.

"¿Por qué en la Costa del Sol, por qué en la provincia de Málaga no podemos tener los mismos derechos que tienen otros españoles? ¿Por qué nos han condenado a ser ciudadanos y españoles de segunda?", se ha preguntado Navarro, que también ha extendido sus críticas a la situación de la seguridad en la comarca.

En este ámbito, ha reconocido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ha denunciado un déficit de 1.200 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, la falta de inversiones en cuarteles y comisarías y el desmantelamiento de la unidad especializada contra el narcotráfico OCON-SUR por parte del Gobierno de Sánchez. A juicio de Navarro, esta situación ha contribuido a que "el narcotráfico y la delincuencia organizada campen a sus anchas por la Costa del Sol".

Otro de los problemas que, según ha denunciado la presidenta del PP de Málaga, sigue sin recibir respuesta por parte del Gobierno central es la estabilización de las playas de la Costa del Sol occidental. Navarro ha recordado que los populares han reclamado reiteradamente planes de actuación que eviten tener que realizar continuos aportes de arena cada vez que se produce un temporal. "Hemos pedido una y mil veces planes de estabilización y medidas para evitar que cada vez que hay un temporal haya que realizar aportes de arena, que es un dineral y llega otro y se la lleva y otra vez vuelta a empezar", ha señalado.

Navarro también ha acusado al Ejecutivo de Sánchez y a sus socios de mostrar "desidia" hacia la provincia de Málaga, especialmente en materia de seguridad. "Todo lo que habíamos avanzado en seguridad lo fue deteriorando y lo fue desmantelando. Y lo que ha tenido es un absoluto castigo a una tierra que no le ha apoyado electoralmente, porque esta es la única clave que le interesa y por lo único que se ha movido Sánchez en estos ocho años", ha afirmado.

Ante esta situación, la presidenta provincial ha animado a los vecinos de Manilva y del conjunto de Málaga a respaldar con su voto a Feijóo el próximo 29 de noviembre para "terminar" con el "abandono" que, a su juicio, sufre la provincia. "Tenemos que decírselo alto y claro a todos nuestros vecinos porque esta es posiblemente la convocatoria electoral más importante desde el inicio de la democracia", ha enfatizado.

"Necesitamos un Gobierno limpio y decente y eso nos lo estamos jugando el 29 de noviembre", ha subrayado Navarro, que ha apelado a la movilización electoral en favor del PP, al que ha definido como "el único voto seguro". Por último, ha elogiado a Feijóo al que ha descrito como una persona "sensata, con mucho sentido de Estado, responsable y con experiencia de gestión", y ha asegurado que será capaz de "darle la vuelta a esta España que nos han dejado casi quebrada".