Navarro reivindica la gestión del PP en el Valle del Guadalhorce (Málaga) frente al "folio en blanco" del Gobierno

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado la gestión que desarrolla su formación en el Valle del Guadalhorce desde los ayuntamientos donde gobierna, la Diputación y la Junta de Andalucía, frente al "folio en blanco" y la "ausencia" de inversiones y proyectos del Gobierno de Pedro Sánchez en esta comarca.

"El Guadalhorce es la gran zona de expansión y el futuro por donde crecerá Málaga", ha afirmado junto al candidato popular al Congreso y alcalde de Pizarra, Félix Lozano, y la también candidata Toñi Ledesma, durante una reunión comarcal del partido. En este encuentro, Navarro ha destacado que el próximo 29 de noviembre "tenemos una oportunidad de cambio para recuperar la confianza en las instituciones y volver a estar orgullosos de nuestro país".

En materia de inversiones, ha puesto en valor que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año contemplan 841 millones de euros para la provincia de Málaga, de los que 33,4 millones se destinarán al Guadalhorce. A esta partida se suman los 197,7 millones de euros que, según ha señalado, ha recibido la comarca desde 2019 a través de las inversiones del Gobierno andaluz de Juanma Moreno. "Son unas cuentas que responden a todas las necesidades que tienen los malagueños para poder seguir avanzando, creciendo, desarrollándose y siendo esa provincia de progreso, punta de lanza de toda Andalucía", ha subrayado.

Navarro ha contrapuesto las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio, que, según ha destacado, "se traducen en realidades y proyectos tangibles", con la "anomalía democrática" que supone que el Gobierno de Pedro Sánchez no presente Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

Entre las actuaciones previstas, ha citado el desdoblamiento de la A-357 y el impulso "sin precedentes" a la autovía Málaga-Ronda-Campillos, una infraestructura que, en sus palabras, "dará vida al Guadalhorce y a Pizarra". También ha destacado el nuevo consultorio de Cártama, cuyas obras, ha asegurado, comenzarán próximamente.

A estos proyectos ha sumado la variante norte de Coín, "una actuación de 2014 que hemos sacado del cajón y que es una novedad en estos presupuestos para dar vida también a Coín, descongestionando el centro de la ciudad y agilizando el tráfico desde la Sierra de las Nieves hasta Málaga".

En el ámbito sanitario y educativo, la presidenta provincial del PP ha incidido en la ampliación del centro de salud de Alhaurín de la Torre y en la construcción del instituto de Capellanía, en el mismo municipio, que ha definido como "una demanda histórica de la comunidad educativa". Asimismo, ha puesto en valor el nuevo instituto Los Montecillos de Coín, que permitirá ampliar la oferta formativa con enseñanzas de Formación Profesional y nuevas líneas de Educación Secundaria y Bachillerato.

Navarro ha reprochado al Gobierno de Sánchez que el Guadalhorce "no ha visto mejorada la seguridad". En este sentido, ha denunciado la falta de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir tanto la delincuencia organizada como los delitos en el ámbito rural, y ha asegurado que sus efectivos cuentan con "menos recursos que nunca".

En esta misma línea, Navarro ha apelado a la tradición ferroviaria del Guadalhorce y al valor estratégico de la conexión de Cercanías, una línea que, según ha señalado, "está muy por debajo de sus posibilidades, a pesar de que tenemos nuestras carreteras absolutamente colapsadas". Por ello, ha reclamado avanzar en la mejora de la red ferroviaria para que pueda absorber parte de los desplazamientos diarios de trabajadores y estudiantes.

Al respecto, ha destacado la disposición de los ayuntamientos de Coín y Málaga, así como de la Diputación, para colaborar en la creación de una red de aparcamientos disuasorios en los municipios y zonas próximas al trazado ferroviario. El objetivo, ha explicado, es que los vecinos del Guadalhorce puedan dejar sus vehículos y utilizar la línea C-2 para desplazarse hasta la capital.

Navarro ha subrayado que esta iniciativa debe ir acompañada de un plan que contemple una mayor frecuencia de paso, la ampliación de los servicios y mejoras en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, que, a su juicio, "ahora mismo brillan por su ausencia". La dirigente popular ha vinculado estas propuestas con un eventual cambio de Gobierno y ha asegurado que los acuerdos llegarán "de la mano de un presidente que representa esa seriedad que hoy necesitan los españoles; ese sentido de Estado y de la responsabilidad, esa vocación de servicio público que le ha llevado a dedicarse a España y los españoles como es Alberto Núñez Feijóo".

Por último, ha pedido a los vecinos del Guadalhorce que no se conformen con un servicio de Cercanías que, según ha denunciado, no funciona, ni con un Gobierno que lleva ocho años frenando el acceso norte al aeropuerto de Málaga o que, en sus palabras, ha destinado cero euros a inversiones hidráulicas en una comarca eminentemente agrícola. También ha criticado la negativa a impulsar la presa de Cerro Blanco. Navarro ha concluido animando a los ciudadanos a que el próximo 29 de noviembre "cuenten con el PP como un aliado de Málaga, de Andalucía y también del Guadalhorce".