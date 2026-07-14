Navarro reivindica a De la Torre "como la mejor garantía para defender los intereses y el futuro de malagueños"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - PP

MÁLAGA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha celebrado este martes la candidatura de Francisco de la Torre a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2027 y lo ha reivindicado "como la mejor garantía para defender los intereses y el futuro de los malagueños".

"Ya quisiera el resto de partidos tener a nuestro candidato", ha afirmado Navarro, al tiempo que ha destacado la "ilusión" con la que el Partido Popular ha recibido la decisión del alcalde. Además, ha señalado que la formación se siente "afortunada" de volver a contar con una persona "cuya pasión es Málaga y cuyo principal objetivo ha sido siempre el bienestar de sus vecinos".

La dirigente 'popular' ha subrayado que De la Torre "ha convertido Málaga en una ciudad líder, reconocida dentro y fuera de España, y tiene la experiencia, las ideas y la visión necesarias para que siga avanzando en esa dirección".

"El alcalde conoce con claridad los retos de Málaga, tiene identificadas las soluciones y sabe cómo abordarlas con serenidad, capacidad de trabajo y visión de futuro", ha afirmado Navarro, al tiempo que ha incidido en que De la Torre "no sólo conoce la ciudad de hoy, sino que siempre está pensando en la Málaga de los próximos años".

La presidenta provincial ha asegurado que el alcalde "contará con el respaldo de todo el PP de Málaga y de las instituciones gobernadas por la formación para continuar impulsando un proyecto basado en la colaboración, la estabilidad y la defensa del interés general".

Por su parte, De la Torre ha afirmado que "mi pasión es Málaga" y ha reconocido que los objetivos y proyectos de la ciudad lo "motivan y estimulan a seguir", consciente de la "responsabilidad, el esfuerzo y la dedicación que exige este compromiso".

"Quiero seguir trabajando para que Málaga continúe ofreciendo oportunidades de empleo, cultura e innovación, y para que mantenga su posición como una ciudad líder y preparada para responder a los retos que tiene por delante", ha señalado.

El alcalde ha defendido también la importancia de reforzar la colaboración entre administraciones para avanzar en los grandes proyectos de la ciudad y ha agradecido el respaldo del Partido Popular.

Por último, De la Torre ha destacado que en el PP comparte con sus compañeros "el objetivo de servir al bien común", una vocación que "seguirá guiando su compromiso con Málaga y con los malagueños".