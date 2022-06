Nieto asegura que ha hecho "lo correcto" al no ir al incendio de Pujerra (Málaga): "hay que dejar trabajar a quien sabe"

ALMERÍA, 9 Jun. (De la enviada especial EUROPA PRESS, Cynthia de Benito) -

La candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, ha destacado sobre las visitas de los aspirantes de varios partidos al incendio de Pujerra (Málaga) que "a la gente que sabe lo que tiene que hacer hay que dejarla trabajar", en referencia a los efectivos desplegados para combatir las llamas. En este sentido, ha afirmado que está segura de haber "hecho lo correcto" al no ir para no estar "entreteniendo y estorbando".

"Hoy han salido algunos candidatos a hacer campaña en el puesto de mando y a mi me parece que a la gente que sabe lo que tiene que hacer hay que dejarla trabajar", ha comentado durante un acto en Almería, provincia donde ha desarrollado su agenda del día, que no pensó en interrumpir, ha asegurado. "Yo tenia que estar hoy en Almería con vosotros y no entreteniendo y estorbando a la gente que tenía que estar pendiente del incendio", ha aseverado.

"Sé que he hecho lo correcto porque allí está quien tiene que estar y por teléfono te informan puntualmente de todo", ha agregado Nieto, que ha manifestado su "alegría" por la evolución de los tres bomberos heridos, "ya dados de alta".