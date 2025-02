Nieto critica "puñalada trapera" del Gobierno a Andalucía con acuerdo "bilateral" sobre jueces y financiación a Cataluña

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha criticado este martes la "puñalada trapera a Andalucía" por parte del Gobierno central con la propuesta de condonación de deuda, "regalándole" a Cataluña "prácticamente el mismo dinero que Andalucía lleva perdido desde 2019", y también con los criterios acordados en la Comisión Bilateral Generalitat-Gobierno, que incluye el aumento de jueces.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en la inauguración de las jornadas 'Mujeres que nos inspiran en defensa de la igualdad', que organiza anualmente la Consejería en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado en el Colegio de la Abogacía de Málaga.

Nieto ha señalado que Andalucía "afortunadamente está mejorando mucho en los últimos años", aunque ha indicado que sigue siendo "la última comunidad autónoma en renta per cápita de toda España --solo están por detrás las dos ciudades autónomas--; y donde los recursos que generamos todavía no nos permiten atender todas las demandas que recibimos de la Abogacía, de los funcionarios de justicia, de los jueces, de los fiscales".

Ha apuntado que eso se une "a que somos la tercera comunidad autónoma más perjudicada por un mal sistema de financiación autonómico que nos condena a perder 1.500 millones de euros todos los años", con lo que ha asegurado que "el trabajo que tenemos que hacer se nos convierte en mucho más difícil".

En este contexto, Nieto ha lamentado que desde el PSOE, "apenas un día después de su congreso, quien ha sido elegida secretaria general del PSOE-A nos da la primera puñalada trapera, regalándole a otra comunidad autónoma por su interés de partido prácticamente el mismo dinero que Andalucía lleva perdido desde 2019".

"Le entregamos a Cataluña 17.200 millones de euros en el pago de su deuda que es prácticamente la cantidad que Andalucía ha dejado de ingresar por ese mal sistema de financiación, y a uno se le viene todo abajo, y entendemos que alguien pretende que Andalucía no avance y que alguien pretende que sigamos estando relegada, en lugar de hacer una apuesta", ha dicho.

Ha criticado que "la que quiere ser candidata en Andalucía, pero es mucho más la número 2 de Pedro Sánchez, nos dice que hemos tratado igual a Cataluña que Andalucía; faltaría más" y ha puntualizado que "cuando hay un entorno de solidaridad y de compensación, se actúa igual que con los impuestos, quien tiene más tiene que pagar según sus posibilidades para corregir lo que no pueden atender las comunidades autónomas que tienen menos", como Andalucía, debido a que "antes se ha beneficiado sistemáticamente a otros territorios".

"Lo que le pedimos al PSOE es que sea coherente, que sea lógico y que no puede ser que un solo día después de su congreso, un solo día después de haberle dicho a los andaluces que quieren construir una alternativa, nos demuestren que lo único que le interesa es que Sánchez se mantenga en el poder y si el precio es pagar lo que quiera el independentismo catalán lo harán a costa de lo que necesita nuestra tierra que es una financiación justa, un sistema que no perjudique a Andalucía y que nos permita tener la justicia que los andaluces se merecen", ha aseverado.

Por otro lado, ha asegurado que "la otra puñalada trapera que recibimos en Andalucía es que el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez y de Montero acepte la bilateralidad" y ha criticado los criterios cerrados este pasado lunes con la Generalitat "de forma bilateral", que incluye el aumento del número de jueces, entre otros aspectos.

Al respecto, ha dicho que, "según los criterios que ayer se cerraron con la Generalitat, lo que le correspondería a Andalucía serían como mínimo 84 jueces, más un número importante que estaría en torno a los 27 magistrados de audiencias provinciales". "La respuesta del Gobierno de España a Andalucía ha sido cero y eso es lo que resulta absolutamente intolerable", ha criticado.

"Nosotros no queremos ser más que nadie, pero no podemos aceptar que otros sean más que nosotros. No vale negociar uno a uno con las comunidades autónomas. Nosotros queremos una mesa donde estén todas las comunidades autónomas y donde se hable de frente y donde se digan las cosas de verdad y donde se actúe equilibrando y dando de manera justa lo que cada comunidad autónoma necesita y requiere", ha finalizado.