Nieto destaca la necesidad de que el Ministerio cree una nueva plaza judicial en Coín

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en uan visita a la sede judicial de Coín - JUNTA

COÍN (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado este viernes la sede judicial de Coín (Málaga), el último partido judicial de la provincia de Málaga que le quedaba por recorrer y prácticamente el último de Andalucía.

El tribunal de instancia de Coín atienda a una población de 59.600 habitantes no solo de este municipio sino también de Alhaurín el Grande, Guaro, Monda y Tolox.

Durante su visita, Nieto ha destacado la necesidad de que el Ministerio cree una nueva plaza judicial en Coín "ante la carga de trabajo del partido judicial derivada del centro penitenciario de Alhaurín" y ha recordado que así lo ha solicitado la Junta en sus alegaciones al Real Decreto de creación de nuevas plazas para 2026.

El consejero ha anunciado también la inversión que la Consejería realizará en el edificio para mejorar su eficiencia energética mediante la instalación de placas solares, una actuación que cuenta con un presupuesto de casi 45.000 euros con cargo a los fondos europeos Feder y que forma parte de la apuesta de la Consejería "por una Justicia sostenible además de accesible, ágil, humana y cercana".