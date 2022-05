Nieto dice a Moreno que no se preocupe por lo que harán en la Junta: "Todo lo que vamos a hacer va a estar bien"

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha dicho este viernes al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, que "mejor no se preocupe" de lo que pueda pasar cuando la confluencia de izquierdas llegue al Gobierno andaluz "porque todo lo que vamos a hacer va a estar bien" y ha asegurado que "quien seguro no va estar preocupado es la gente que tiene problemas".

"Lo que va a pasar --cuando llegue 'Por Andalucía' al Gobierno-- es que vamos a poner el suelo público que tiene la Junta a disposición de construir viviendas que sean para las familias trabajadoras que las necesitan y vamos a pertrechar bien los centros de salud y hospitales", ha explicado, al tiempo que ha dicho que "no vamos a robar; no vamos a hacer contratos que nos tumbe el TSJA, como le ha tumbado a él 5.000 contratos, por hacerlo ilegalmente; y no vamos a traficar con mascarillas, como ha hecho el PP en Almería. Eso no lo vamos a hacer".

Así lo ha señalado Nieto en Málaga, junto con representantes de 'El Perchel no se vende', que viven en alquiler y que están afectados por una operación inmobiliaria que prevé la demolición de los bloques para la construcción de nuevas viviendas, al tiempo que ha insistido en que quienes no van a estar preocupados cuando la confluencia esté el Gobierno es "la gente que tiene problemas, como las vecinas de El Perchel, que me parece que les quita más el sueño que siga él --Moreno-- en la Junta, que entre gente 'con dedos de vergüenza'".

Cuestionados por cómo afrontan esta inminente campaña electoral, Nieto ha sostenido que están "ilusionados" y "comprometidos desde el primer día que presentamos la coalición 'Por Andalucía' en hablar de las cosas que le preocupan a la gente y en decirles cómo puede la Junta, con más dinero que nunca en su historia, meter mano a esos problemas para resolverlos".

También, ha continuado, en decir "dónde creemos que deben estar las prioridades que hemos intentado, con el programa de gobierno que hemos hecho, ponerlas a compás con las prioridades que tiene la gente a pie de calle", que son, ha recordado, "las que nos han contado los vecinos de El Perchel y las que nos cuenta la gente cuando no encuentra médico, cuando tiene a su niño mal atendido en un colegio sin un monitor aunque necesite un refuerzo".

"En esas cosas está preocupada la ciudadanía y en eso tiene que invertir el nuevo gobierno de la Junta los dineros. No voy a entrar en dimes y diretes con el resto de candidatos en cosas que no sea estas", aludiendo al "empleo, vivienda, sanidad, que tengamos un entorno sostenible, que la juventud no se tenga que ir fuera...".

En suma, "lo que nos preocupa todos los días y no estos publirreportajes que se ha montado la derecha, que son un insulto y una falta de respeto a la ciudadanía".

Por tanto, de cara al inicio de campaña, Nieto ha resaltado que las sensaciones "son buenas". "Tenemos tres semanas por delante, pero vamos a aprovechar bien el tiempo --ha continuado-- y toda la mayoría que somos quienes estamos preocupados de estas cosas, yo creo que nos vamos a reencontrar en aglutinar el voto y darle potencia electoral para facilitar ese gobierno que tanto le preocupa a Moreno, que también es un aliciente para provocar el vuelco, el saber que ese cambio generaría una preocupación grande".

VIVIENDA Y SANIDAD

Sobre vivienda, Nieto ha recordado que cuando comenzó la tramitación del anteproyecto de ley de Viviendas, que actualmente está en las Cortes Generales, Moreno dijo que "no hay que meterse en el mercado de vivienda, que no hay que intervenir, que la oferta y la demanda lo regula todo".

"Esto es la ley de la oferta y la demanda, 50 familias que se pueden quedar sin un techo, cuya solución es, por lo visto, que se apunten al registro de demandantes de viviendas, donde ya hay en Málaga 26.000 familias apuntadas por esta política especulativa y de darle a ganar dinero a fondos de inversión con lo que es un derecho de todos como es un techo y una vivienda adecuada para nuestras familias", ha espetado.

Por ello, ha dejado claro que "nosotros sí vamos a intervenir en el mercado de la vivienda, porque cuando lo publico se retira, la ley de la oferta y la demanda lo que hace es abusar de las personas", ha advertido.

"Un gobierno de la Junta que tuviéramos el honor de presidir no le va a permitir a las empresas que abusen de las familias. Aquí sí se va a aplicar la Ley de la Vivienda para que los alquileres estén a la mano de los salarios de hoy y de las posibilidades económicas de hoy", se ha comprometido.

En relación con la salud, ha aludido a un informe por el que al presidente de la Junta "le debiera dar cierto sonrojo": "Somos la ultima comunidad de España en camas por habitante para atendernos cuando necesitamos ingresos hospitalarios; la ultima en médicos especialistas, la última en personal enfermero especializado; y la penúltima en valoración de la ciudadanía después de terminar de ser atendidos en el sistema".

Ha hablado, en este punto también, de "negocio de la sanidad", y ha advertido de que con esos números "estamos hablando de una Junta que se va retirando y que con las carencias que tiene el sistema publico de salud anima a la gente a hacerse seguros privados para que haya otra vez empresas ganando dinero, antes con nuestro techo, ahora con nuestra salud".

"Eso con un gobierno nuestro, eso tampoco va a poder ser, porque no está bien, no es justo, y porque la Junta, los recursos que tiene, los tiene que poner al disposición de lo que necesitan las casas de familia", añadiendo que lo que necesitan "desde luego, es una vivienda que no les quite el sueño saber si la van a perder, aún estando al día en su pago, y que no les quite el sueño si va a tener un médico que les asistan si se ponen enfermos". "No son cosas difíciles, hay que tener la voluntad política de hacerlas", ha concluido.