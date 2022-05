El PSOE de Málaga critica "el olvido" del PP con Ronda y "sus mentiras" sobre la autovía

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, y la candidata número dos del PSOE al Parlamento andaluz por Málaga, Isabel Aguilera, han criticado este viernes "el olvido" del PP con el municipio malagueño de Ronda y "sus mentiras" sobre la autovía.

En una visita a la Ciudad del Tajo, Pérez ha "desmontado las mentiras del PP y Juanma Moreno con Ronda y su comarca". Así, ha recordado que "el PP dijo que iba a hacer la autovía hacia Ronda, pero en tres años y medio no han hecho nada, más allá de mentir".

"Tenemos un compromiso firme que viene recogido en nuestro programa electoral: hay que modernizar las infraestructuras de comunicación y, sí, apostamos por la autovía hacia Ronda, porque es una necesidad", ha dicho.

También ha apuntado que Moreno y la alcaldesa de Ronda "prometieron que se haría un centro sociosanitario en las anteriores dependencias del hospital". Al respecto, ha agregado que "no se ha hecho nada. Desde que Moreno y el PP gobiernan en la Junta no hay ningún proyecto nuevo para Ronda".

Frente a ello, ha defendido "el compromiso" del PSOE con Ronda y su comarca, "como demuestra la presencia de Isabel Aguilera en el número dos de la candidatura".

"Va a ser una gran parlamentaria, una apuesta directa por el trabajo que está desarrollando la agrupación socialista de Ronda. Va a estar representada la voz de los rondeños y de las rondeñas en el Parlamento de Andalucía, otros partidos no pueden decir lo mismo. Sabemos la importancia que tiene que todos los territorios estén representados y que haya la oportunidad de escuchar su voz en el Parlamento de Andalucía", ha expuesto.

En paralelo, se ha preguntado "dónde ha estado la alcaldesa ante las mentiras del PP". "¿Ha sido capaz de reclamarle algo al señor Moreno Bonilla? ¿Ha sido capaz de reclamarle algo a Bendodo? Ese que va diciendo tonterías allí por donde va. Ayer decía que quién iba a venir a hacer campaña por el PSOE, que si Otegui, que si Rufián. Yo sí tengo una cosa muy clara, el que va a venir a hacer campaña por el PP aquí es Abascal, que es con quien van a pactar si suman mayoría. Pero esa mayoría no se va a dar", ha manifestado.

"EL PSOE VA A GANAR LAS ELECCIONES"

"El próximo 19 de junio el PSOE va a ganar las elecciones. La mayoría de izquierda de esta comunidad autónoma va a sumar para que haya un cambio político y nosotros tenemos un compromiso con Andalucía, con nuestra tierra y un gran candidato, Juan Espadas, que conoce bien Andalucía, una persona solvente, de reconocida capacidad de trabajo, y sobre todo, con compromiso", ha declarado.

Pérez ha incidido en que "ya está bien de propaganda, de mentiras como las que han hecho Moreno y Bendodo en esta provincia y, en concreto, aquí en Ronda. Si podemos destacar uno de los lugares donde más se ha engañado y más se ha mentido por el PP y Moreno es Ronda. ¿Dónde está la alcaldesa? Ni vive aquí, ni está en Ronda, ni está al frente de la Alcaldía. Eso es nefasto para esta ciudad", ha criticado, al tiempo que ha afirmado que "es incapaz de levantar la voz".

"Se ha convertido en un gatito pequeñito incapaz de tomar la palabra cuando antes rugía mucho frente a los gobiernos socialistas en la Junta", ha asegurado.

Por su parte, Aguilera ha criticado que "Ronda es la gran olvidada de las políticas de Moreno, la gran olvidada del PP". "Muy al contrario de como nos han querido vender esta semana la maquinaria propagandística del PP de que somos el centro de las políticas de Moreno", ha señalado.

De esta forma, ha detallado que el Gobierno andaluz "no ha cumplido todas las promesas electorales que le hizo a los rondeños". "No tenemos nada del centro sociosanitario, no tenemos nada de mejora de infraestructuras de transporte, nada de mejora de nuestro patrimonio histórico. Nada, absolutamente nada, de lo que llevaban en su programa se ha cumplido", ha especificado.

Pero, además, ha lamentado que "se han perdido derechos y servicios que teníamos consolidados". "Hemos perdido el centro de rehabilitación de dependientes de la comarca, competencias en la oficina liquidadora, peso y liderazgo en nuestra comarca; porque los servicios están cada vez más deteriorados. Prueba de ello es la sanidad, cerradas la UCI en plena pandemia y hace apenas unos días hemos estado sin poder hacer TAC, diagnósticos tan importantes para la gente de la Serranía. Como dice el refrán, detrás vendrá quien bueno te hará", ha dicho.

A juicio de Aguilera, "hoy en día los ciudadanos todavía recuerdan cuando en Ronda podíamos ir al médico, cuando teníamos escuelas taller, casas de oficio, cursos de formación profesional, las grandes inversiones que han venido de manos de gobiernos socialistas".

"Tenemos nuestros juzgados, la piscina cubierta, el edificio del Centro del Vino y, por supuesto, el hospital de la Serranía de Ronda. Todos los grandes proyectos y todas las grandes inversiones que se han hecho en la ciudad han sido de gobiernos socialistas. Nada del PP", ha subrayado.

Por otro lado, Aguilera ha mostrado extrañeza por el hecho de que "venga aquí Patricia Navarro a decir que esto es el ejemplo de las medidas del PP".

"Lo que clama al cielo es la excusa de que si no se ha hecho la autovía en estos años es porque no había presupuesto. Han tenido tres presupuestos, han tenido tres veces la oportunidad de dotar la autovía de Ronda que prometieron. En los tres presupuestos aprobados no ha aparecido la palabra Ronda ni por arriba ni por abajo ni por en medio. No han tenido ningún compromiso con los rondeños. Ahora nos quieren vender que la autovía de Ronda se ha empezado ya por el tramo de Casapalma a Cerralba. Han pasado de prometer tres autovías a desaparecer la promesa y decirnos que si ellos gobiernan nos harán ocho kilómetros empezando cerca de Pizarra", ha explicado.

"Lo único que hay de la autovía son las órdenes previas para que comience el estudio de la autovía del Guadalhorce en el tramo de Casapalma a Cerralba, es lo único que hay. Ya está bien de tomarle el pelo a los ciudadanos de Ronda", ha concluido.