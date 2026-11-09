'La Noche en Blanco' de Málaga se celebrará el 29 de mayo y estará dedicada a la Generación del 27

Archivo - Imagen de archivo de la Noche en Blanco de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Noche en Blanco de Málaga llega en 2027 a su décimo octava edición y se celebrará el próximo sábado 29 de mayo. En esta ocasión, la temática será la Generación del 27, conmemorando el centenario de este movimiento cultural.

Esta efeméride ofrece a La Noche en Blanco una oportunidad única para acercar al público la poesía, la música, las artes y los artistas de aquella etapa. Su diálogo entre tradición y vanguardia permite diseñar actividades para distintas edades y disciplinas, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

La ciudad de Málaga tuvo un papel destacado en este periodo, con artistas de la talla de María Zambrano, José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados o José María Hinojosa, vinculados a iniciativas que sirvieron de altavoz para aquellas nuevas voces literarias y plásticas, como la Revista Litoral o la Imprenta Sur.

Figuras malagueñas se suman a la de escritores y poetas de este movimiento cultural como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Luis Cernuda; pintores como Salvador Dalí, Joan Miró o Pablo Picasso; sobresalientes compositores como Manuel de Falla o Federico Mompou, cineastas como Luis Buñuel o incluso arquitectos como Josep Lluís Sert.

Una corriente de pensamiento, creativa y artística, a la que también se unieron artistas de toda disciplina e índole, en todas partes del mundo: René Magritte, Paul Klee, Kandinsky, Stravinski, Ravel, Chaplin, Eisenstein o Le Corbusier.

La Noche en Blanco de Málaga capital del próximo año será una oportunidad para reconocer a estos creadores y acercar sus obras al público.

Por último, han recordado que esta próxima edición contará, una vez más, con artistas malagueños que presentarán diversas acciones, para recrear a los referentes de esta generación en diferentes disciplinas.