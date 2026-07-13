La Noria de la Diputación de Málaga recrea un refugio bioclimático acuapónico en sus jardines

Refugio climático en La Noria - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga incorpora a sus jardines un refugio bioclimático con sistema acuapónico, una experiencia piloto que servirá como modelo demostrativo para acercar nuevas formas de transformar los espacios públicos en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Un proyecto de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo enmarcado en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y la Fundación "la Caixa", nace con el objetivo de ofrecer una solución innovadora y replicable que contribuya a mejorar los espacios públicos, favorecer la adaptación al cambio climático y generar nuevas oportunidades de desarrollo y empleo verde en el medio rural.

En este sentido, la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Atención al Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha destacado que "desde La Noria seguimos impulsando proyectos que convierten la innovación social en soluciones útiles para nuestros municipios y este refugio acuapónico representa la forma de trabajar de La Noria, experimentar, aprender y compartir soluciones que puedan replicarse en el territorio, favoreciendo el desarrollo local y creando oportunidades de empleo verde".

Durante la visita, Ledesma ha estado acompañada del responsable Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; la directora Comercial de Caixabank Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, Carmen González y el presidente de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, Juan Antonio López.

El prototipo instalado en La Noria integra un sistema acuapónico que combina peces, plantas y microorganismos en un circuito natural que optimiza el uso del agua y favorece la creación de un microclima capaz de reducir la temperatura del entorno. Además, el refugio favorecerá la conservación de especies autóctonas, convirtiéndose en un ejemplo práctico de infraestructura verde adaptada al contexto mediterráneo.

UN ESPACIO QUE RECREA UN ECOSISTEMA NATURAL

El refugio bioclimático acuapónico instalado en La Noria recrea un pequeño ecosistema mediterráneo mediante una fuente, una acequia y una laguna conectadas por un sistema de recirculación y filtración natural del agua. El agua se impulsa desde la laguna hasta una caseta técnica donde se filtra y oxigena antes de regresar por una cascada y un cauce natural, completando un ciclo cerrado que mantiene el agua limpia de forma eficiente y sostenible.

Este espacio alberga especies de peces autóctonos de los ríos españoles, como el barbo común, la trucha común y la tenca, junto a vegetación mediterránea adaptada al entorno, entre la que destacan el sauce llorón, el lentisco, los juncos, la ajedrea y la menta. La combinación de agua, flora y fauna crea un microclima natural que aporta sombra, mejora la calidad del agua y favorece la biodiversidad, convirtiendo el refugio en un espacio singular para la educación, la sensibilización y el encuentro.

Este espacio funcionará como un laboratorio demostrativo donde se validará el modelo y se mostrarán sus posibilidades para que los municipios interesados puedan adaptarlo a sus propios espacios públicos.

Responsables municipales, personal técnico y agentes locales participarán en una jornada formativa donde podrán conocer las oportunidades que ofrecen para mejorar los espacios públicos, el proceso de diseño, construcción, implantación y mantenimiento de estas infraestructuras, facilitando que cada municipio pueda adaptar el modelo a su realidad y aprovechar recursos ya existentes como fuentes o acequias.

Esta transferencia de conocimiento permitirá impulsar nuevas iniciativas locales y abrir oportunidades de empleo verde vinculadas a la construcción, mantenimiento y gestión de estos espacios, favoreciendo además el emprendimiento y la dinamización económica del medio rural.