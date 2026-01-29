El núcleo urbano de Secadero en Casares, incomunicado por cortes de carreteras debido al temporal

Una imagen de las consecuencias de la borrasca Kristin en Casares. - FB AYUNTAMIENTO CASARES

CASARES (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El núcleo urbano de Secadero de Casares (Málaga) es uno de los más afectados por la borrasca Kristin en esta localidad, debido al corte de las carreteras que lo comunican, después de que se produjera la fuerte crecida del río Guadiaro a su paso por la zona. Desde el Ayuntamiento han indicado que en la zona residen normalmente unas 1.500 personas.

A través de las redes sociales, el Consistorio ha informado de que dicho núcleo "continúa completamente incomunicado, tanto por la carretera principal A-2102, que lo conecta con la A-7, como por las vías que lo unen con la provincia gaditana, a través de Tesorillo, y por el camino de Los Pescadores, que comunica la localidad con las huertas del río, el Valle del Genal y Casares".

Así, han asegurado que el Ayuntamiento trabaja para restablecer la total normalidad y seguridad, "con el apoyo de empresas contratadas de forma urgente", con el fin de quitar los desprendimientos que se han producido en distintas vías y calles de la localidad. No obstante, han precisado que en la A-2102 (acceso a Secadero), "la apertura no será inmediata".

En cuanto a las playas, en otro mensaje en redes sociales señalan que al tratarse de viento de poniente, la incidencia es menor que en un temporal de levante. No obstante, han apuntado que "la fuerte avenida ha vuelto a romper la desembocadura del río Manilva, acumulando cañas en la orilla desde Playa Ancha hasta Playa Chica".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han ordenado, mediante un bando municipal urgente, firmado por el alcalde, Juan Luis Villalón, la retirada inmediata de banderolas, cartelería y otros elementos publicitarios ante el riesgo de caídas provocado por el temporal.

En dicho bando, se establece un plazo máximo de 24 horas para que empresas y particulares retiren estos elementos, estén ubicados en suelo público o privado. "Estas estructuras pueden suponer un grave peligro para viandantes y vehículos, debido a posibles colapsos de mástiles o desprendimientos", han apuntado.

"Por seguridad pública y para evitar daños personales y materiales, se solicita su retirada con la máxima celeridad", inciden, al tiempo que apuntan que en caso de incumplimiento, "el Ayuntamiento podrá exigir responsabilidades si se producen caídas o daños a personas o bienes".