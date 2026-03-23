Las nuevas tecnologías se consolidan como principal sector del emprendimiento en Málaga en el segundo semestre de 2025

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas tecnologías se consolidan como el principal sector de actividad entre las personas emprendedoras en Málaga durante el segundo semestre de 2025, según los datos recogidos en la última edición del Termómetro del Emprendimiento, elaborado por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE).

El estudio también pone de relieve el aumento de personas con estudios de Formación Profesional que apuestan por el emprendimiento, así como un incremento de iniciativas vinculadas a la formación y la educación.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha presentado este lunes los resultados de este informe semestral, basado en una muestra representativa a partir de 304 encuestas realizadas por el IMFE, en colaboración con entidades vinculadas al ecosistema emprendedor de Málaga.

El estudio mantiene la prevalencia de personas con estudios universitarios (35,4%) entre quienes deciden emprender, aunque destaca el crecimiento de emprendedores y emprendedoras con formación profesional, que alcanzan el 21,7%.

En cuanto a la distribución por género, se registra una mayor presencia masculina (58,2%) frente a la femenina (41,8%) y concentrada en el tramo de edad de entre 30 y 45 años.

Uno de los cambios más significativos respecto al semestre anterior es el aumento del emprendimiento entre personas en situación de desempleo, que pasa del 12,6% al 21,7%. No obstante, el emprendimiento continúa vinculado mayoritariamente al autoempleo y a la actividad empresarial en marcha (54,6%), lo que consolida la figura del autónomo como base del tejido emprendedor local.

En relación con los sectores de actividad, las nuevas tecnologías (15,1%) se sitúan como el ámbito más representado entre los proyectos emprendedores, seguidas de la hostelería (11,6%) y del sector de la formación y la educación (10,2%), que gana protagonismo en esta edición.

De igual modo, entre los sectores con mayor potencial de crecimiento destacan nuevamente las nuevas tecnologías (20,1%), junto al comercio (16,2%), la hostelería (14,4%) y la construcción (10,0%), lo que refleja una creciente diversificación de las oportunidades de negocio en la ciudad.

Por otro lado, en relación con las fases del emprendimiento, se consolida la tendencia hacia la mejora, ampliación o diversificación de empresas ya existentes como etapa predominante.

Respecto a las motivaciones, la satisfacción personal se mantiene como la principal razón para emprender, seguido de la identificación de oportunidades de negocio y la posibilidad de obtener mejores ingresos.

El informe también recoge los apoyos más valorados por las personas emprendedoras como el asesoramiento o mentoría, el apoyo familiar y el uso de espacios de coworking. En cuanto a los recursos más demandados, se consolidan el apoyo financiero y el fortalecimiento de las competencias digitales, a los que se suman las habilidades técnicas y la formación específica sobre la idea de negocio.

De acuerdo con los valores más representativos, el perfil predominante de la persona emprendedora en Málaga durante este periodo corresponde al de un hombre de entre 30 y 45 años, con estudios universitarios y actividad como autónomo o emprendedor en activo, motivado principalmente por la satisfacción personal y la identificación de oportunidades de negocio.

Los resultados de esta edición del Termómetro del Emprendimiento reflejan un ecosistema emprendedor en evolución, en el que se consolidan los sectores vinculados a la innovación tecnológica y emergen nuevas áreas de actividad como la formación y la construcción. Asimismo, el emprendimiento continúa afianzándose como una vía de desarrollo profesional que combina motivaciones personales con oportunidades económicas en la ciudad.

APOYO DEL IMFE AL AUTOEMPLEO

El Termómetro del Emprendimiento recoge también la valoración de los recursos ofrecidos por el IMFE y otras entidades vinculadas al ecosistema emprendedor.

En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga continúa impulsando el autoempleo a través de programas como el 'Espacio Autoempleo', que ofrece asesoramiento personalizado, formación y sesiones grupales, así como mediante ayudas directas como las subvenciones a fondo perdido para la Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA), entre otras iniciativas dirigidas a apoyar la creación y consolidación de empresas en la ciudad.