Un nuevo mural en la fachada del CEIP Arturo Reyes se suma al programa de promoción del arte urbano 'Málaga Más Bella'

Un mural en la fachada del CEIP Arturo Reyes se suma al programa de promoción del arte urbano 'Málaga Más Bella' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Málaga Más Bella', que impulsa el Ayuntamiento a través del Área de Participación Ciudadana junto a la asociación de mujeres Kartio y la asociación Arrabal-AID, incorpora un nuevo mural en su objetivo de buscar la implicación vecinal y el diálogo intergeneracional a través del arte urbano para lograr el objetivo compartido de mejorar espacios la ciudad.

Para ello, se trabaja conjuntamente con centros educativos, asociaciones y colectivos vecinales. La última creación es el mural en el exterior del CEIP Arturo Reyes en la calle Corregidor Francisco de Molina (distrito Cruz del Humilladero), con un diseño que se basa en dibujos infantiles inspirados en personajes de películas de animación para conectar con el alumnado y lanzar el mensaje de que el centro educativo es "un colegio de cine".

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, y la concejala delegada del Distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras, han visitado este mural junto la directora de Arrabal-AID en Málaga, Laura López; la presidenta de Kartio, María Francisca Peñarroya; y la directora del centro docente, María José Vergara.

La intervención artística, que también ha contado con la colaboración del AMPA del colegio, se ha realizado sobre un muro de aproximadamente 50 metros de largo y una altura media de 1,85 metros, lo que ha permitido desarrollar una composición de gran formato.

Así, como en anteriores ocasiones, para su elaboración se ha contado con la colaboración de artistas plásticos. En este caso, el grafiti ha sido realizado por el malagueño Eduardo Luque 'Lalone', con cuya creación ha pretendido no sólo embellecer el muro exterior del colegio, sino también reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad educativa.

Esta nueva obra se suma a otros murales de arte urbano desarrollados recientemente a través de 'Málaga Más Bella', que lleva en marcha desde 2012. Los últimos ejemplos están en Camino de los Almendrales, el IES Manuel Alcántara, junto al cementerio de San Miguel entre las plazas del Patrocinio y de la Vida (en el distrito Centro) y dos en el distrito de Campanillas (uno en la fachada del colegio El Tarajal y otro en la escalinata entre las calles Rubinstein y Regaterín).

Otras muestras están en las escaleras de la avenida Pintor Joaquín Sorolla, frente a los Baños del Carmen (distrito Este), la plaza Doctor Vargas Machuca (Bailén-Miraflores) o el paseo Marítimo Antonio Banderas (Carretera de Cádiz).

La asociación de mujeres Kartio publica una serie de libros-guía que muestra tanto el proceso de creación como el resultado final de los murales realizados hasta el momento. La guía se puede consultar en su página web: https://asociacionmujereskartio.org/malaga-mas-bella/.

En paralelo, el Ayuntamiento también ha impulsado, a través del Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, la decoración de persianas de establecimientos comerciales para dar visibilidad y dinamizar el comercio minorista y de proximidad, que ha permitido embellecer establecimientos de los distritos Centro, Bailén-Miraflores y recientemente también en Puerto de la Torre.

De igual modo, en el marco de los programas educativos municipales se llevan a cabo talleres de grafiti y pintura en varios centros educativos. En esta actividad, el alumnado utiliza diferentes técnicas del mundo del grafiti para la elaboración de murales en sus centros escolares, con temáticas relacionadas con valores educativos, la igualdad y el respeto al medioambiente.