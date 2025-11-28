El nuevo número de la revista Mainake incluye 17 artículos de investigación sobre enclaves arqueológicos

La diputada de Atención al Municipio y responsable del Cedma, María Francisca Caracuel, ha destacado durante la presentación del nuevo número de la revista que se trata de una publicación que se distingue por su rigor académico y científico. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El nuevo número doble de la revista Mainake (41-42), que edita el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma), incluye 17 artículos de investigación sobre enclaves arqueológicos provinciales y nacionales. La versión digital está disponible en su página web para su descarga gratuita, así como la de todos los números anteriores: www.cedma.es/catalogo/mainake.php

La diputada vicepresidenta de Atención al Municipio de la Diputación de Málaga y responsable del Cedma, María Francisca Caracuel, ha destacado este pasado jueves, durante la presentación del nuevo número de la revista, que se trata de una publicación que se ha distinguido desde 1979 por un rigor académico y científico de primer nivel.

"Difusora de estudios y novedades sobre arqueología, con especial atención a la provincia de Málaga, esta revista de más de cuatro décadas de existencia garantiza un extraordinario nivel de excelencia en el ámbito de dicha disciplina y una referencia de obligatoria consulta en el panorama nacional e internacional de las publicaciones especializadas, difundiendo estudios y novedades sobre arqueología", recalcó Caracuel.

En este sentido, se refirió a la labor de coordinación de su consejo de redacción y de su comité científico, formado por arqueólogos de la Universidad y de los servicios de Arqueología de varios municipios y algunos museos locales, participando también especialistas internacionales.

Este número doble de Mainake, correspondiente a 2023-2024, recoge diecisiete artículos, algunos de los cuales son continuación del anejo número 4 presentado en febrero de este año (Entre Málaga y Tiro. Una travesía mediterránea en memoria a la profesora María Eugenia Aubet Semmler, 2025), tres noticiarios, ocho crónicas, ocho recensiones y cinco notas necrológicas a lo largo de sus 648 páginas impresas, que desarrollan estudios e investigaciones en diversos enclaves, aunque en esta ocasión exclusivamente de la geografía provincial y nacional.

Dentro de la sección que continúa y cierra el citado anejo, destacan, entre otros, los artículos sobre 'El asentamiento fenicio arcaico de Las Chorreras (Velez-Málaga)', el 'Estudio arqueo-metalúrgico de una figura ornamental de cobre con dorado procedente de s'Olivera (Ibiza)', 'Báculos y signa equitum de la Edad del Hierro en el Museo de Palencia', o 'La pervivencia de los muertos. El orden simbólico y los modos de producción'.

A lo largo de la sección principal, el noticiario y las crónicas, caben destacar 'El comercio nurágico con la península ibérica durante los inicios de la colonización fenicia', 'Las terracotas y máscaras descubiertas en los yacimientos fenicios de la provincia de Málaga', 'El mobiliario doméstico en bronce de la Hispania romana, provincia Baetica', 'El proyecto general de investigación en el Castillo de la Estrella (Teba)', 'La Colección Museográfica de Cártama', o 'El proyecto de musealización de la villa romana de la Estación. Antequera'.

Asimismo, el apartado de las recensiones también contiene aportaciones muy cualificadas acerca de obras de reciente y valiosa edición, como las realizadas sobre prehistoria en las cuevas de El Cantal, la cerámica de época nazarí en la provincia de Málaga, el antiguo emporio de Huelva, o 'Góngora: viaje literario por las provincias de Granada y Jaén'.