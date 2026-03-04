Nuevo paso en plan de descarbonización de edificios municipales de Málaga mediante diagnóstico de otras 16 instalaciones

Archivo - Cine Albéniz - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental en coordinación con las áreas de Economía, Hacienda y Fondos de la UE y de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, continúa avanzando en la implementación de nuevas acciones incluidas en el plan de descarbonización de edificios municipales.

Tras la reciente adjudicación del contrato para la realización de anteproyectos para mejorar la eficiencia energética de las cuatro primeras instalaciones municipales a través del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea 'Pathways2Resilience' para aumentar la resiliencia frente al cambio climático, ahora ha sacado a concurso la elaboración de auditorías asociadas a otros 16 inmuebles en el marco del proyecto ReMED (financiado por el Programa europeo de cooperación territorial a nivel transnacional Interreg Euro-MED), orientado a aumentar las capacidades de gestión del riesgo climático y de adaptación de las ciudades mediterráneas.

El contrato, financiado a través de esta iniciativa europea, ha sido licitado por un importe de 98.000,01 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses, permaneciendo abierto el periodo de presentación de ofertas hasta el próximo 18 de marzo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los 16 edificios municipales incluidos en este lote son Mucac La Coracha, estación de autobuses, los pabellones de Ciudad Jardín y Tiro de Pichón, Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, Centro de Acogida Municipal, Cine Albéniz, Parque de Bomberos de Martiricos, CEIP Francisco de Goya, Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Carretera de Cádiz, Archivo Municipal, Jefatura de Policía Local de Puerto de la Torre, Museo Revello de Toro, CEIP Pintor Félix Revello de Toro, Biblioteca Vicente Espinel y La Caja Blanca.

Con la realización de los anteproyectos energéticos de estos inmuebles se pretende determinar los puntos críticos de consumo de cada uno y diseñar acciones que reduzcan el gasto energético y aumenten el uso de fuentes renovables.

ESTRATEGIA MUNICIPAL

A través del plan de descarbonización de edificios municipales se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la mejora de le eficiencia energética de instalaciones a través de diagnóstico, la rehabilitación y la modernización de sus sistemas.

Tras analizar los datos de consumo energético de un total de 476 edificios públicos --colegios, aparcamientos, bibliotecas, centros sociales, oficinas, mercados, pabellones deportivos, dependencias de la Policía Local o estación de autobuses, entre otros-- y redactar el citado plan en el que se recoge la estrategia a seguir, el siguiente paso está siendo la realización de anteproyectos energéticos para diseñar acciones concretas más adecuadas para mejorar la eficiencia de cada uno.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de aumentar la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático, en la que se incluyen otras medidas como el incremento de las zonas verdes de la ciudad, la electrificación de la flota de vehículos municipales o la apuesta por las energías renovables mediante el despliegue de paneles solares para autoconsumo en dependencias y equipamientos públicos (la red municipal está formada actualmente por 73 instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios).