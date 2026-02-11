El obispo de Málaga valora que las ayudas de Cáritas son "mucho más inmediatas" en los pueblos afectados por el temporal

1051100.1.260.149.20260211145820 La periodista de RNE, Laura García; el obispo de Málaga, José Antonio Satué; y el periodista, Manuel Montes, durante la entrega de los Premios de Periodismo Cardenal Herrera - DIÓCESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Málaga ha puesto en valor que las ayudas de Cáritas Diocesana "son mucho más inmediatas" en los pueblos afectados por el temporal en la provincia, lo cual ha calificado como una "ventaja" para los vecinos frente a "algunos servicios oficiales, que funcionan muy bien, pero requiere más requisitos, más burocracia".

En este sentido se ha pronunciado José Antonio Satué este miércoles en una conversación con periodistas celebrada tras el acto de entrega de los premios de Periodismo Cardenal Herrera de la propia Diócesis.

"Normalmente, nosotros tenemos la oportunidad de que hay una parroquia en cada pueblo, y desde ese punto de vista hemos podido estar atentos a través de los sacerdotes y en algunos casos también a través de los alcaldes de los distintos municipios", ha dicho Satué en torno a la labor de Cáritas en las localidades afectadas por los efectos de las borrascas.

El obispo de Málaga ha defendido que a intervención de Caritas normalmente suele ser más inmediata. Y en ese sentido, ha destacado ayudas "muy diversas", como la entrega de mantas y ropas de abrigo que los vecinos usaron para recoger el agua que entraba en sus casas.

"En otros lugares han sido ayudas inmediatas para poder reparar algunas cuestiones de sus casas. Y por otra parte, nuestra tarea espiritual, que a veces no se valora suficientemente, pero en momentos en los que parece que todo se cae abajo, --hay que destacar-- el valor de la fe, la Eucaristía que tuvo lugar en Ronda con vecinos de Grazalema", ha expresado.

ENTREGA DE LOS PREMIOS CARDENAL HERRERA DE PERIODISMO

El patio del Centro Superior de Estudios Teológicos (Ceset) San Pablo, ha acogido la entrega de los premios de Periodismo Cardenal Herrera que ha entregado el obispo a Laura García, responsable de la Unidad Informativa de RTVE en Málaga, y a Manuel Montes, que ha recibido la mención especial al periodista mayor. Ambos han agradecido el reconocimiento, y han destacado la cercanía de la institución a la profesión con encuentros que fomentan el entendimiento y la comunicación entre prensa e Iglesia.

El delegado de Medios de Comunicación, Rafael Pérez Pallarés, ha agradecido a Laura García su trabajo al frente de la unidad informativa de RTVE en Málaga, y destacado su labor como servicio público, a la vez que ha subrayado la entrega incansable a la comunicación por parte de Manuel Montes en su larga trayectoria.

La periodista de la radio y televisión públicas ha dedicado el premio a todos sus compañeros y ha tenido un recuerdo "para el decano del periodismo malagueño, Guillermo Jiménez Smerdou, recientemente fallecido, que fue compañero en RNE". García ha señalado que, "dentro de esa misión de servicio público que realizamos, está, como no podía ser de otra manera, la de cubrir la labor de la Iglesia de Málaga, más aun en una sociedad como la malagueña en la que la actualidad cofrade y la importante labor social que realiza la Iglesia por los más vulnerables tienen un especial protagonismo".

También ha recordado, asimismo, "la emisión en RTVE de programas específicos dedicados a la religión católica, musulmana y judía, como reflejo de la pluralidad religiosa de nuestro país". Finalmente, ha agradecido a Satué su deseo de tener encuentros frecuentes con los periodistas "que hacen más cordial la relación entre prensa e Iglesia".

Por su parte, Manuel Montes ha explicado su decisión de hacerse periodista tras su jubilación "después de muchos años trabajando por la evangelización, pero sin tener la preparación adecuada para enfrentarme a la comunicación, así que hice la carrera de Periodismo e incluso el doctorado".

Montes ha incidido en la importancia del periodismo en positivo y ha señalado que, a través de su blog, "yo saco cada semana una o dos buenas noticia desde hace 20 años". Asimismo, ha explicado el trabajo que realiza por visibilizar a las personas mayores a través de sus artículos reunidos bajo el título 'El segmento de plata'.