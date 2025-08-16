'La Obra del Mar', una 'performance' de un día cotidiano en la playa de Málaga de la mano de Alessandra García

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

'La Obra del Mar' es una exposición escénica que se está llevando a cabo en la provincia de Málaga durante el mes del agosto de la mano de la actriz Alessandra García, que realiza "'performances', rituales artísticos y verismos" de lo más cotidiano de estas fechas: pasar un día en la playa.

De este modo, presenta su trabajo como un "homenaje al sector servicios, a hacer el agosto, a las jornadas interminables, a 'les autóctones' de cada playa, a la cultura de los pueblos que rodean este mar", así como a sus lenguas. Todo, con una obra en la que "salpicamos agua y echamos arena al situacionismo".

Esta está producida por la cooperativa Dos Bengalas y cuenta con el respaldo de la fundación teatral de Antonio Banderas, de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, del Museo de Arte Contemporáneo de Málaga y Cámper.

La obra, según ha explicado a Europa Press García, surgió tras "un no muy grande". "Al principio iba a ser una obra de teatro, con sus gradas, llevada a la playa del litoral malagueño, pero me dijeron que no se podía hacer".

Así, ha relatado que ese "no gigante" hizo que se creara "todo este ecosistema" que nace para "transformar las cosas y apropiarnos del espacio público siempre respetando las normas recreativas de la playa".

Para García, 'La Obra del Mar' representa el "avance en mi carrera, en el sentido más natural, orgánico y honesto de la palabra". Ha razonado que tenía la "necesidad" de hacer esta obra porque "es lo que me está pidiendo el cuerpo, aunque haya otros formatos que sean más fáciles de hacer o que me puedan dar más recorrido".

En trabajos anteriores, García se preguntaba quién era, "en esta exposición se pregunta a qué dedica su vida, su arte, en el sentido más reflexivo de la pregunta" a través de una obra que transita entre la 'performance' y la interpretación y que "genera un ecosistema escénico en el que nada a contracorriente".

"UN DÍPTICO EN MOVIMIENTO"

Esta exposición se concibe como un "díptico en movimiento" ya que promete cambiar de ciudad cada dos años. Las dos temporadas veraniegas en las que expondrá su peculiar arte en la misma provincia dialogan entre sí, "como las mareas que van y vuelven", y construyen "una relación profunda con el territorio y su gente". Algo que, ha explicado, se materializa en que el segundo año el tránsito comienza en el sentido contrario.

Cuestionada sobre futuras ediciones, ha puntualizado que no puede aclarar si el año que viene la obra tendrá cambios ni a cuál será la siguiente ciudad que visitará dentro de dos veranos.

FORMATOS

Así, la obra está compuesta por cuatro formatos distintos que son 'performance', un dispositivo escénico, rituales playístico y verismos. García confiesa que "para mí era muy importante unir todo a lo que me dedico" en los diferentes tipos de arte que está desplegando. Ella es, además de actriz y 'performer', dramaturga, directora, creadora y gestora cultural.

En la 'performance' 'Peinar la orilla' la que la artista cruza el litoral malagueño desde Manilva a Nerja, ha desarrollado desde el 1 de agosto hasta el 10 del mismo mes. Durante esos días, entre las 06.00 y las 12.00 horas, la actriz ha caminado por la orilla de la provincia.

En este formato García ha representado una pregunta: "¿Te tienes que ir de Málaga para tener éxito? Esa pregunta tan complicada y vital la convierto en movimiento y pensamiento".

Sobre la actividad ha explicado que "andar el litoral malagueño es ponerme en la frontera de mi propia ciudad y andarla de punta a punta. Caminarla, admirarla, pisarla y en todo eso preguntarme ¿es que me tengo que ir de Málaga para tener éxito? Y esa pregunta derivará otras muchas".

En este tiempo, García ha sido acogida por vecinos de los lugares que iba transitando, con los que se ha entrevistado para el canal de YouTube de 'La Obra del Mar'. Al respecto, ha dicho estar "muy agradecida y honrada" por haber pasado ese tiempo con distintas familias.

Asimismo, ha explicado que "ha sido muy emocionante porque nos creemos que todas las familias somos las mismas, pero no. Cada familia ha sido súper distinta y bonita".

Ha destacado la "generosidad con la que me han tratado, el respeto hacia lo que estaba haciendo". En ese sentido, ha agregado que "he vivido esta experiencia como algo muy importante y básico: conectar con alguien de la propia playa que acababa de pisar o que iba a pisar al día siguiente".

Además, durante esta actividad ha ido vestida de un peculiar traje en rojo, algo que, según ha explicado, se debe a la importancia que en sus obras tiene el color. En este caso, ha escogido el rojo por lo que simboliza para la mujer "realmente sale de nuestro cuerpo cada ciclo, cada mes, y responde a una pregunta: ¿estoy embarazada?". Razón por la que ha valorado que "no hay color más femenino que el rojo".

'ORQUESOGRAFÍA'

Por otro lado, el próximo martes, 19 de agosto, habrá un ritual playístico, que durará hasta el día 22, que se titula 'Orquesografía', en el que "convertimos la coreografía cotidiana de ir a la playa en un ritual colectivo guiado por una voz".

Ha explicado que es "una coreografía cotidiana de llegar a la playa. Es un homenaje, de nuevo, a los autóctonos que van aprendiendo de generación en generación cómo se debe estar en la playa, lo primero que hay que hacer y lo que no".

Algo que ha contrapuesto a las personas "extranjeras de la playa, que no la habita normalmente". Así, ha insistido en que 'Orquesografía' es "un 'happening' colectivo en el que el público va a crear una coreografía, se van a convertir en actores para el público restante que está en la playa". Ha matizado que el público es "líquido" y que puede serlo "sabiéndolo o sin saberlo".

'LA ARENA QUEMA'

Igualmente, hasta el 31 de agosto se despliega el dispositivo escénico 'La arena quema', en la playa de la Misericordia, de la ciudad de Málaga, en la que "con sus propios auriculares y móviles, les asistentes podrán sumergirse en esta experiencia sonora y escénica en la que los propios cuerpos que habitan la playa se convierten en protagonistas".

Esta actividad consiste en "una pista sonora que acciona una serie de acciones que te está llevando a la playa de La Misericordia" algo para lo que "no hace falta que haya un actor de por medio ni que alguien te dirija".

FUTURAS ACTIVIDADES

'Verismo, primer movimiento' se desarrollará entre el 27 y 31 agosto. En esta acción García va a usar el verismo, un género literario artístico que se caracteriza por su enfoque realista y cotidiano, para trasladar una declaración propia al Mar Mediterráneo. Esta exposición va bajo entrada a un precio de 26,95 euros.

Ha relatado que "es una conclusión y la pieza más teatral de todas donde vamos a ocupar el espacio de una playa que se desvela cuando compran la entrada y es vivir una pieza escénica teatral en la playa desde el ocaso hasta la noche cerrada".

'Enterrar a MA-PA' llegará el próximo viernes 22 de agosto. Es, a juicio de García, "un 'happening', porque es necesario el público para que suceda, es una acción familiar en el que invitamos a las familias que vengan juntas a enterrarse unas a otras como una matrioska" en la que el hijo echa arena sobre el padre.

Por último, ha confesado durante su entrevista con Europa Press que le "gustaría" que el teatro mutase hacia lo que ella hace. Algo que, ha contado, hoy es algo "de nicho, de un público experimentado, cosmopolita y endogámico". "Mi misión como artista en la sociedad es esa. Compartir y poder llevar eso a lo cotidiano", ha continuado, al tiempo que ha agregado que "es muy difícil y que la gente se mete contigo, te insulta. Me ha pasado con 'Peinar la Orilla'. Es lo que le pasa a la gente pionera", ha concluido.