Obras de Munch, Barceló o de Elena Asins, entre otros artistas, se expondrán en el Museo Picasso Málaga en 2026

El Patronato del Museo Picasso Málaga (MPM) ha aprobado este viernes la programación expositiva para el año 2026, que propone un recorrido por el arte moderno y contemporáneo a través de figuras esenciales como Pablo Picasso, Edvard Munch, Elena Asins, Joana Vasconcelos y Miquel Barceló. Además, se ha acordado la prórroga hasta 2028 de la exposición 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra' que se exhibe desde el año 2024 en el Palacio de Buenavista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que detallan que el MPM concibe la programación de 2026 como una apuesta por el diálogo entre tradición y contemporaneidad, reforzando su papel como institución de referencia internacional. A través de exposiciones que combinan la obra picassiana con creadores esenciales del arte moderno y contemporáneo, el museo busca generar nuevas lecturas, impulsar la investigación y promover la colaboración con instituciones culturales de primer nivel, ofreciendo al público experiencias que enriquecen la comprensión del arte y su vigencia en el presente.

La programación expositiva para el 2026 ofrece espacios de reflexión y descubrimiento, donde tradición y vanguardia se entrelazan para ofrecer al público una visión plural y transformadora del panorama artístico actual.

LAS MUESTRAS

La programación de 2026 se abrirá con 'Elena Asins. Antígona' (23 de enero - 3 de mayo), una muestra dedicada a una figura clave del arte conceptual español, reconocida por su rigor formal y su exploración de los lenguajes matemáticos, poéticos y visuales. En el décimo aniversario de su fallecimiento, el museo rinde homenaje a la artista invitando a conocer su obra final, la instalación Antígona, perteneciente a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que se presenta acompañada de Hemon, una de las piezas audiovisuales que la artista creó en torno al mito de Antígona.

Este nuevo capítulo de la serie de exposiciones 'Obra invitada' (que ha traído al museo obras de James Turrell o William Kentridge en anteriores ocasiones) está comisariado por Miguel López-Remiro, director artístico del MPM.

A finales del mes de mayo (29 de mayo - 27 de septiembre), el MPM presentará 'Joana Vasconcelos / Transfiguración', una propuesta que subraya la transfiguración como núcleo de la obra de esta artista, aludiendo a cómo Vasconcelos transforma y resignifica distintos ámbitos de la realidad. La exposición reúne una selección de piezas que permiten recorrer su trayectoria, desde obras de finales de los años 90 hasta creaciones recientes, ofreciendo una mirada renovada sobre su evolución artística.

A través de esculturas e instalaciones monumentales, Vasconcelos explora la relación entre las tradiciones portuguesas y el arte contemporáneo, convirtiendo materiales cotidianos como textiles, cerámicas o azulejos en piezas que celebran el patrimonio cultural y la identidad colectiva desde una perspectiva crítica y transformadora.

Entre las instituciones prestadoras destacan la Fondation LVMH pour la Création, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), la Colección Luis Adelantado y obras procedentes del propio estudio de la artista. La muestra, comisariada por Miguel López-Remiro, director artístico del MPM, refuerza el interés del museo en la colaboración internacional y en la presentación de proyectos singulares en el ámbito del arte de nuestro tiempo.

El otoño estará marcado por la presentación de 'Munch-Picasso. Influencias y afinidades' (30 de octubre - 28 de febrero de 2027), que propone por primera vez un diálogo entre el noruego Edvard Munch (1863-1944) y Pablo Picasso (1881-1973) para explorar el modo en que ambos abrieron paso al arte moderno a partir de una peculiar mezcla de experimentación y expresión de sus obsesiones y emociones.

Comisariada por la jefa del Área de Conservación de Pintura Moderna del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Paloma Alarcó, cuenta con la especial colaboración del Munchmuseet Oslo y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA) y numerosos préstamos de museos españoles como el Museu Picasso Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, así como los museos internacionales Tate de Reino Unido, Albertina Museum de Viena, MoMA de Nueva York, o Kode de Bergen, entre otros.

La exposición, que reunirá más de un centenar de obras entre pinturas, grabados y dibujos, propone descubrir las influencias mutuas y las numerosas afinidades temáticas, además de averiguar las preocupaciones similares que subyacen en los múltiples aspectos del arte de ambos artistas y sondear hasta qué punto su creación radical ha moldeado la forma en que vemos hoy el mundo.

Además, tras su paso por el Museo de Almería, la itinerancia de 'Reflejos. Picasso x Barceló' continúa en el Museo de Cádiz en primavera, en donde podrá visitarse del 27 de marzo al 28 de junio de 2026. Se trata de un proyecto concebido y realizado en colaboración con Miquel Barceló, el MPM y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, con el Patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte.

Un centenar de piezas, en su mayoría cerámicas, de Pablo Picasso y Miquel Barceló, propondrán un diálogo entre ambos artistas en torno a la experimentación, la tradición y el reflejo del arte clásico desde perspectivas contemporáneas, en conexión con las colecciones del Museo de Cádiz. La exposición está comisariada por la directora del Museo de Cádiz, Laura Esparragosa, y por Miguel López-Remiro, director artístico del MPM.

Por último, el Patronato del MPM ha anunciado que 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra' permanecerá en el Palacio de Buenavista de Málaga hasta 2028 en vez de finalizar en 2027, como estaba previsto inicialmente. La prórroga responde al interés continuado del público y a la relevancia de la exposición dentro del programa del MPM.

Esta ampliación permitirá seguir compartiendo y estudiando la obra del artista en colaboración con la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso. Comisariada por Michael FitzGerald, Profesor de Historia del Arte de la Familia Kluger en el Trinity College de Hartford (EE. UU.), desde el año 2024 la muestra reúne en las salas del Palacio de Buenavista un conjunto excepcional de pinturas, esculturas, cerámicas, dibujos y obra gráfica que evidencian la coherencia y el impulso innovador de toda la trayectoria picassiana.