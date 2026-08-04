Las obras de remodelación de la Casa Consistorial de Marbella (Málaga) afrontan su fase final

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, visita las obras de remodelación de la Casa Consistorial - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Reforzarán accesibilidad, seguridad y eficiencia energética

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) avanza en la remodelación integral de la Casa Consistorial de la Plaza de los Naranjos, cuya ejecución encara ya su última fase y su finalización está prevista antes de que concluya este año.

La intervención permitirá modernizar uno de los principales edificios municipales, mejorar su eficiencia, reforzar la accesibilidad y adaptar sus espacios a las necesidades actuales de la administración, al tiempo que preserva los elementos de mayor valor patrimonial del inmueble.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha visitado las instalaciones y ha explicado que "requerían una actuación en profundidad debido a la antigüedad de sus instalaciones y a las limitaciones que presentaba tanto desde el punto de vista funcional como energético".

Al respecto, ha señalado que la rehabilitación contempla la renovación integral de la climatización, la sustitución de la carpintería exterior para mejorar el aislamiento térmico y una nueva distribución que facilite el trabajo diario de los distintos servicios.

Muñoz ha recordado que el proyecto "ha sido posible gracias a la obtención de financiación europea destinada a la modernización de equipamientos municipales" y ha destacado que la actuación permitirá "adecuar un inmueble emblemático de la ciudad a las necesidades de una administración que presta servicio a una localidad de cerca de 170.000 habitantes".

La regidora ha agradecido el trabajo realizado por la empresa adjudicataria, los servicios técnicos, arquitectos, aparejadores y el personal de la delegación de Obras y ha subrayado que "durante toda la ejecución se ha trabajado de forma coordinada con cada departamento para adaptar los espacios a sus necesidades, manteniendo en todo momento el compromiso de conservar los elementos históricos del edificio".

Ha detallado que entre las principales actuaciones también figura la adaptación de la Casa Consistorial a la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad contra incendios.

En este ámbito, ha apuntado que se han incorporado nuevos sistemas de protección, que contempla una escalera de evacuación, y diferentes medidas de compartimentación para reforzar la seguridad de un edificio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados.

La intervención comprende igualmente la renovación de las instalaciones interiores, incluyendo conducciones, materiales y distintos elementos constructivos "en una rehabilitación integral que permitirá prolongar la vida útil del inmueble y mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla municipal".

Por último, ha avanzado que una vez finalicen las obras y concluya el proceso de traslado desde las dependencias provisionales, regresarán a la Casa Consistorial los servicios de Secretaría, Intervención, Hacienda, el órgano de apoyo y Alcaldía, además del Gabinete de Comunicación y otros departamentos municipales.

"La reorganización de los espacios también mejorará la distribución de las distintas delegaciones municipales y favorecerá un funcionamiento más ágil y eficiente de la administración", ha concluido.