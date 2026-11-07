Las obras de repavimentación y mejoras en el Cementerio Histórico de San Miguel (Málaga) cambian su acceso desde lunes

Archivo - El alcalde, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Sostenibilidad Medioambiental; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y del distrito Centro, Penélope Gómez, Carlos Conde y Francisco Cantos, respectivamente en el Cementerio - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acceso al Cementerio Histórico de San Miguel se realizará desde una entrada provisional habilitada en la calle Molino de San Telmo (en la trasera del recinto) a partir del próximo lunes, 9 de noviembre, debido al cierre temporal de la puerta principal de la plaza del Patrocinio con motivo del avance de las obras de repavimentación y mejoras que se están acometiendo desde el pasado verano en la necrópolis. La estimación es que este acceso provisional se mantenga durante un periodo de cinco meses.

Además, en el interior también se han establecido limitaciones de acceso en los tramos donde se están ejecutando los trabajos, mientras se ha procedido a la ocupación temporal de un espacio utilizado como aparcamiento en la calle Zurbarán para aprovisionamiento de maquinaria y acopio de materiales y elementos de obra, según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

Las obras contemplan la adecuación de todos los viales y zonas peatonales, la dotación de una pavimentación homogénea, la instalación de un nuevo sistema de iluminación ornamental y la renovación y ampliación de la red de pluviales que garantice la correcta evacuación del agua de lluvia.

La ejecución de estas obras fue adjudicada a Rofez Construcciones, S.L. por un presupuesto de 2.564.745,4 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Esta actuación está incluida en el plan 'Conecta_Málaga' dentro de los Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, la cohesión económica, social y territorial (EDIL), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

En paralelo, Parcemasa también adjudicó el contrato de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud a Marina Uno, S.L.P., por un importe de 88.210 euros (IVA incluido), lo que eleva el presupuesto total de la intervención hasta los 2.652.958 euros.

En esta primera fase está prevista la renovación de la pavimentación existente en los viales y zonas peatonales de todo el ámbito del cementerio anterior a su ampliación durante el siglo XIX, que actualmente presenta un alto grado de heterogeneidad al combinarse superficies originales con reparaciones posteriores, garantizando donde sea posible las baldosas colocadas a principios del siglo XX y, en el resto, la disposición de elementos similares.

Además, se aprovecharán estos trabajos para instalar una nueva red de aguas pluviales, así como de un nuevo sistema de iluminación. Todos los materiales serán compatibles con el carácter patrimonial del cementerio, respetando la estética del lugar, los materiales tradicionales existentes y los elementos de valor histórico-artístico.

En este sentido, durante la ejecución de los trabajos se deberán adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los elementos de valor patrimonial tales como esculturas, lápidas o mausoleos.

Igualmente, se deberá garantizar la vigilancia arqueológica durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones. Estos trabajos tendrán continuidad con una segunda fase, en la que se completarán estas actuaciones a todo el ámbito del cementerio.

Plan 'Conecta_Málaga' El proyecto de mejora y puesta en valor del Cementerio Histórico de San Miguel está incluido en el plan 'Conecta_Málaga', que contempla actuaciones de regeneración y dinamización de tres ámbitos de la ciudad (Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero).

El plan, formulado por el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE en coordinación con el resto de áreas y organismos de la Corporación, ha recibido en esta convocatoria, gestionada por el Ministerio de Hacienda, el importe de 11.948.905 euros de fondos FEDER, correspondiente a un 85% de tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada, 14.057.535 euros.