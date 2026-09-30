Un observatorio formado por la Universidad de Málaga y empresarios analizará las tendencias del tejido empresarial

El rector, Teodomiro López Navarrete; el presidente de CEM, Javier González de Lara, y el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, firman un acuerdo para un observatorio empresarial. - UMA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA), la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la provincia han firmado el convenio para la creación del Observatorio de Tendencias del Tejido Empresarial, una iniciativa que nace con el objetivo de fortalecer los lazos entre el tejido productivo malagueño y los investigadores de la UMA para fomentar la transferencia del conocimiento a la sociedad y al entorno empresarial.

El acuerdo ha sido suscrito por el rector, Teodomiro López Navarrete; el presidente de CEM, Javier González de Lara, y el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, en un acto al que también han asistido representantes de las tres instituciones.

Para alcanzar los objetivos del observatorio, se propone identificar las necesidades científicas y tecnológicas de los sectores socioeconómicos, así como promover procesos de innovación empresarial y social.

También se contempla incentivar la participación en redes y consorcios de excelencia, contribuyendo así a consolidar la política universitaria de colaboración con organismos públicos y empresas a corto, medio y largo plazo. Los firmantes se han mostrado muy satisfechos con la creación del observatorio, por lo que supone de colaboración público-privada.

Al respecto, el rector ha manifestado que "el mejor servicio que se hace a la sociedad es desde este trabajo conjunto, porque en este caso concreto, no habrá tres análisis de la situación, sino solo uno consensuado".

En esta línea, el presidente de la Cámara de Comercio ha hecho hincapié en la importancia de estudiar las tendencias, porque "de esta forma se identifican las necesidades, se vislumbras las nuevas oportunidades y se pueden reforzar los ámbitos donde es necesaria más capacidad tecnológica". "Una de nuestras responsabilidades es estar cerca de las empresas y prestar un servicio con capacidad de anticipación", ha concluido.

Por su parte, Javier González de Lara ha hecho énfasis en la cooperación entre instituciones, al entender que esta herramienta "nace destinada a contribuir a innovación, la competitividad y el desarrollo económico que todos queremos.

"Las empresas están inmersas en un proceso de formación permanente y cambian continuamente; por eso es importante disponer de información rigurosa para anticiparnos y un observatorio cono el que hoy presentamos es un ágora perfecta para ello", ha añadido el presidente de la CEM, al tiempo que ha apelado al eje propicio para atender las necesidades de las empresas, que incluye formación, talento y empleo.

La nueva estructura se plantea como un espacio de colaboración entre la universidad, las organizaciones empresariales y el conjunto de agentes vinculados al desarrollo económico de Málaga.

La puesta en marcha del observatorio ha sido impulsada por la Oficina UMA Empresa, dependiente del Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, con el propósito de reforzar la conexión entre el conocimiento generado en la Universidad y las necesidades del tejido empresarial.

ACTUACIONES

Entre sus principales actuaciones se encuentran la recopilación y análisis de información sobre el tejido empresarial, la identificación de tendencias, oportunidades y desafíos, la elaboración de estudios e informes y la organización de jornadas, encuentros y otras actividades de intercambio.

En esta línea, ya se está trabajando en el desarrollo de la primera actividad del observatorio, que será un encuentro estratégico y participativo que tendrá lugar en la Universidad de Málaga. La reunión contará, por invitación, con 50 agentes clave del ecosistema empresarial e institucional de Málaga y estará orientada a anticipar posibles escenarios de futuro, identificar los principales desafíos a los que se enfrenta el tejido productivo y detectar nuevas oportunidades de colaboración.

Con la creación del Observatorio, la UMA, CEM y la Cámara de Málaga establecen un marco estable de colaboración para generar conocimiento útil sobre la realidad empresarial de la provincia y favorecer una toma de decisiones basada en información y análisis.