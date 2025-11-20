Ocho catedráticos y 110 profesores titulares de la Universidad de Málaga toman posesión de su cargo

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ocho nuevos catedráticos y 110 profesores titulares de la Universidad de Málaga (UMA) han tomado posesión de sus plazas este jueves en la Escuela de Ingenierías Industriales, en un acto presidido por el rector, Teodomiro López Navarrete, quien ha agradecido la dedicación de todos ellos y ha afirmado que su trabajo para llegar a la meta profesional que ha culminado hoy "es un orgullo para esta Universidad, especialmente en el contexto en el que esto ocurre".

En este sentido, el rector ha recordado que "la Universidad de Málaga, al igual que el resto de universidades públicas andaluzas, atraviesa una situación grave por la insuficiente financiación autonómica que se traduce en una falta de inversión con consecuencias concretas: los reconocimientos salariales se anuncian en Sevilla, pero se retrasan; las partidas de investigación autonómica se reducen y se demoran; y muchas plazas de PDI, aprobadas por nuestro Consejo de Gobierno, siguen pendientes de autorización por parte de la Junta de Andalucía".

Así, ha mostrado su orgullo "por el hecho de que muchos habéis desarrollado vuestra carrera en una etapa marcada por la escasez de recursos, por la inestabilidad y por una exigencia constante. Y, pese a ello, habéis seguido adelante", por lo que ha vuelto a subrayar que "la Universidad de Málaga sigue firmemente comprometida con la estabilidad y la promoción profesional de su profesorado".

"La Universidad de Málaga está orgullosa de vosotros. Y lo está con motivo. Porque representáis la mejor versión de lo que queremos ser", ha concluido su discurso.