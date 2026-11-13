Ocho detenidos en una operación contra el petaqueo, entre ellos los autores de un tiroteo contra agentes de Udyco

La Policía Nacional hace balance de una operación contra el petaqueo en la Axarquía en la que hay ocho detenidos - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha hecho balance de una operación contra el petaqueo, actividad ilícita que consiste en el acopio, transporte y suministro de grandes cantidades de combustible en garrafas o petacas para abastecer en el mar a las narcolanchas, desarrollada en la comarca malagueña de la Axarquía y que se ha saldado con ocho detenidos --cuatro en la provincia de Málaga, tres en Cádiz y uno en Ceuta--.

Así, en la denominada operación 'Panceta' los arrestos han sido por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio, atentado a los agentes de la autoridad, contra la salud pública, contra la seguridad vial y tenencia ilícita de armas, a tenor del grado de implicación en los hechos.

A varios de los miembros de la red criminal se atribuye un tiroteo contra agentes adscritos a la Udyco de la Comisaría del municipio malgueño de Vélez-Málaga, incidente sin heridos de bala, después de que los sospechosos fueran sorprendidos en una nave agrícola en el término municipal de Torrox (Málaga) que utilizaban como base logística, en concreto en labores de almacenamiento de combustible y custodia de narcolanchas, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación policial se inició la pasada primavera cuando agentes de la Udyco en Vélez-Málaga obtenían informaciones sobre una organización criminal dedicada al petaqueo que ofrecía apoyo logístico a redes afines en la Costa del Sol.

Las diligencias en torno a los movimientos de los investigados condujeron a una nave agrícola en Torrox, en la que aglutinaban importantes cantidades de garrafas de gasolina para surtir a las embarcaciones al servicio de los narcos.

En una de las incursiones en la zona, la Policía Nacional detuvo in fraganti a dos personas que se hallaban introduciendo combustible en la nave referida. En el transcurso de esos primeros arrestos se produjo un enfrentamiento entre varios socios de la organización criminal --otros cuatro integrantes--, que casualmente alcanzaban el almacén agrícola en dos vehículos coincidiendo con la actuación policial, y los propios agentes.

Los sospechosos abrieron fuego contra los policías, obligados a hacer uso de sus armas reglamentarias como respuesta. El intercambio de disparos se saldó sin heridos de bala.

No obstante, los ocupantes de los dos vehículos que abrieron fuego contra los agentes se dieron a la fuga y consiguieron escapar temporalmente. En la huida uno de los coches utilizados por la trama chocó con un motorista ajeno a los hechos delictivos, que resultó herido.

Posteriormente, eran localizados los automóviles objeto de seguimiento, siendo uno de alquiler y otro figurando a nombre de un hombre, compinche de los anteriores, quien resultaría detenido en labores de colaboración a la red.

De la actuación en la nave, además de los primeros arrestos, la Policía Nacional intervino 5.740 litros de combustibles distribuidos en garrafas, dos embarcaciones tipo zodiac, motores fueraborda y bolsas de víveres preparadas para repartir a las tripulaciones de las narcolanchas.

CONNIVENCIA DE UNA EMPLEADA DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

De la continuación de las pesquisas, los agentes tuvieron constancia de la presunta connivencia en los hechos delictivos de una empleada de una estación de servicio ubicada en Algarrobo (Málaga), la cual facilitaría la dispensa de combustible, en ingentes cantidades, a la organización. Esta trabajadora resultó arrestada.

De las correspondientes inspecciones oculares en los vehículos intervenidos y en la propia nave industrial utilizada como base logística, los investigadores continuaron las averiguaciones para la localización del resto de implicados, quienes permanecían ocultos tras el enfrenamiento armado con la Policía en el mes de mayo.

Así, la segunda fase de la operación permitió la detención de otros cuatro personas, tres en Algeciras (Cádiz) y uno en la frontera de El Tarajal en Ceuta cuando pretendía abandonar el territorial nacional. Del balance final de la investigación se desprende un total de ocho detenidos, cinco hombres y tres mujeres..