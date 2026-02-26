Ocho empresas optan a redactar el proyecto constructivo del centro sanitario de alta resolución de Mijas (Málaga)

Vista del cartel en la parcela que ocupará el futuro centro sanitario de alta resolución de Mijas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Un total de ocho empresas optan a realizar el proyecto constructivo del centro sanitario de alta resolución de procesos de Mijas (Málaga). Según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, la delegación de Infraestructuras y la Mesa de Contratación estudian las diferentes propuestas antes de proceder a la adjudicación del contrato, cumplidos los trámites y plazos administrativos que exige la Ley.

La alcaldesa, Ana Mata, ha destacado el interés que ha despertado este proyecto entre las empresas especializadas, habida cuenta del elevado número de licitadores. "El centro sanitario de Mijas avanza a buen ritmo, tal y como estaba previsto, y pronto podremos conocer cómo será la edificación, cuáles serán sus características principales, los detalles del diseño exterior y la organización del interior", ha dicho.

En concreto, las ocho empresas que se han presentado al concurso público convocado a tal efecto son Argenia Energía e Infraestructura, SL; Cemosa Estudio; DTR Fresneda & Zamora; Planho Consultores; Santiago Dorronsoro Arrigo; Spaniarq T10 Servicios de Arquitectura; UTE Lahoz e INGHO, y UTE Argola-Promec-Mijas.

Mata ha recordado que este centro sanitario mejorará la atención a los mijeños con un sistema integrado de atención primaria, consultas de especialistas, pruebas diagnósticas y tratamientos en un mismo lugar y unidad de acto. Especialidades como cardiología, neumología, pediatría, ginecología, oftalmología, logopedia, cirugía mayor ambulatoria o cirugía menor ambulatoria, entre otras, se ofrecerán en este centro, que también tendrá matronas y urgencias de 24 horas todos los días.

En esta infraestructura los mijeños podrán recibir atención sanitaria completa. Los tratamientos serán más rápidos y los procesos de alta también podrán acortarse, dado que el acceso a diagnósticos y tratamientos tiene lugar en un solo centro el mismo día. Esta alternativa a la hospitalización facilita asimismo la comodidad de los pacientes, que es el objetivo principal de la atención médica en la comunidad.

En concreto, el futuro centro sanitario se levantará en una parcela situada en Las Lagunas, circundada por las calles Benajarafe, Algatocín, Antonio García Moreno y la avenida Comares, entre el instituto La Vega y el Parque Miramar. La superficie constructiva tiene 12.365 metros cuadrados y es de titularidad municipal.

El contrato al que optan las ocho empresas licitadoras tiene un presupuesto de 625.000 euros, consignados en las cuentas municipales para 2026 del Ayuntamiento de Mijas que ya están en vigor tras haber sido aprobadas de manera definitiva el pasado día 4 de febrero en Pleno.