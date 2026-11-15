Ocho heridos, tres de ellos menores, en una colisión múltiple en la A-7 a su paso por Marbella (Málaga)

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Ocho personas, entre ellas tres menores, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado a última hora del domingo 15 en la A-7, a su paso por la localidad malagueña de Marbella.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el siniestro tuvo lugar minutos antes de las 20,30 horas, momento en el que el el teléfono 112 recibió el primero de varios avisos que alertaban de una colisión por alcance con varios vehículos implicados a la altura del kilómetro 1045, sentido Cádiz.

La Sala Coordinadora 112 movilizó entonces a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a mantenimiento de la vía. Asimismo, el accidente provocó el corte de la carretera, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

En suma, los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al Hospital Costa del Sol a ocho personas, tres varones de 62, 44 y 25 años, dos mujeres de 48 y 26 y tres menores de catorce, nueve y siete años.