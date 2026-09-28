La oficina principal de Correos en Málaga acoge una exposición sobre 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit'

Exposición filatélica de 'El Señor de los Anillos' en Málaga. - CORREOS

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oficina principal de Correos en Málaga, ubicada en la Explanada de la Estación, acoge durante este mes una exposición dedicada al universo de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de Málaga con motivo de la próxima celebración de la San Diego Comic-Con Málaga.

La muestra reúne una colección filatélica perteneciente a José Antonio Escobar, socio del Círculo Filatélico y Numismático de Málaga y especialista en la materia, y permite recorrer el universo creado por J. R. R. Tolkien a través de sellos y otros productos filatélicos.

La colección está integrada por sellos de Nueva Zelanda, cuyos paisajes sirvieron de escenario para las tres películas de 'El Señor de los Anillos' dirigidas por Peter Jackson. También incluye emisiones del Reino Unido y de la Isla de Man dedicadas a Tolkien.

El recorrido se estructura en varios paneles temáticos. El primero está dedicado a 'La Comunidad del Anillo' e incluye un mapa de la Tierra Media y referencias a personajes como Frodo, Gollum y Aragorn, además de distintas localizaciones de la saga.

El segundo panel aborda 'Las Dos Torres' y recoge episodios como el enfrentamiento entre Gandalf y Saruman o la batalla del Abismo de Helm. Por su parte, 'El Retorno del Rey' centra el tercer panel, con referencias a personajes y elementos del desenlace de la trilogía, entre ellos los caballeros de Rohan, los orcos, Gandalf y los elfos.

La exposición incorpora además un cuarto panel dedicado a la trilogía de 'El Hobbit', con sellos y otros productos filatélicos relacionados con las películas 'Un viaje inesperado', 'La desolación de Smaug' y 'La batalla de los cinco ejércitos'.

La colección incluye asimismo hojas bloque, tarjetas máximas y emisiones relacionadas con personajes como Thorin II Escudo de Roble, Tauriel y Thranduil.

La muestra es la vigésima organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de Málaga y puede visitarse durante un mes en el horario habitual de la oficina, de lunes a viernes de 8,30 a 20.30 horas.