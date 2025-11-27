Once colegios seleccionados de Málaga reciben su kit de material tecnológico de RetoTech de Fundación Endesa

Un total de once colegios malagueños seleccionados para formar parte de la XI edición de RetoTech de Fundación Endesa han recibido este jueves sus kits dotados de materiales tecnológicos. - ENDESA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

RetoTech, que celebra este año su undécima edición, es una iniciativa educativa con la que Fundación Endesa acerca y fomenta el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los jóvenes en centros educativos de toda la Península Ibérica.

El programa, en colaboración con las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas participantes y con el apoyo de BQ Educación, reta a los centros educativos a desarrollar durante el curso escolar un proyecto tecnológico que incluya robótica y esté enfocado en resolver problemas de su entorno escolar o social.

En esta undécima edición, Fundación Endesa ha seleccionado 286 centros educativos de ellos, 67 pertenecen a Andalucía (23 son grupos de Educación Primaria y 43 de Educación Secundaria) y se encuentran 14 en Sevilla, once en Málaga, diez en Almería, nueve en Granada, seis en Cádiz, seis en Córdoba, seis en Jaén, y cinco en Huelva.

Además, los profesores de cada centro educativo seleccionado cuentan con formación online y presencial centrada en los dos bloques del programa: robótica y programación. Estos cursos podrán ser reconocidos con los créditos correspondientes según la normativa de cada comunidad autónoma.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Fundación Endesa otorgará un total de 24 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los ocho festivales autonómicos que tendrán lugar al finalizar el curso escolar 2025-2026. Tres de ellos serán los Premios Fundación Endesa, de carácter nacional, que incluirán licencias de acceso a itinerarios digitales Bitbloq.

Además, se entregarán 14 Premios Profesor en el ámbito autonómico, dos por cada comunidad participante, que consisten en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D.

Por último, se darán siete premios por parte de un jurado de Endesa, uno por cada comunidad autónoma participante, para aquellos proyectos enfocados en la sostenibilidad, la e-ciencia energética o la mejora del planeta.

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España y Portugal. En sus once años de trayectoria, ha involucrado a más de 1.400 centros educativos, 60.000 alumnos y 5.000 profesores, y con esta nueva edición llegará a más de 1.700 centros educativos y 70.000 alumnos.

Más allá de las cifras, el programa ha contribuido a integrar la robótica, la programación y la innovación tecnológica en el aula, fomentando un aprendizaje práctico y conectado con la realidad actual del alumnado.