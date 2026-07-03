La ONCE deja 500.000 euros en Estepona (Málaga)

La vendedora de la ONCE Rosario Tornay, que vendió un cupón premiado con 500.000 euro en Estepona. - ONCE

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha dejado la mayor de sus fortunas en la localidad malagueña de Estepona. La encargada de hacerlo fue Rosario Tornay, que vendió un cupón premiado con 500.000 euros.

Tornay es vendedora de la ONCE desde 2018, y llevó la suerte a su punto de venta en la avenida Juan Carlos de la localidad malagueña. "Anoche creí que me sonaba el número, pero no creí que pudiera dar el premio. Aún estoy que no me lo creo, necesito saber a quién le ha tocado".

El premiado acertó, mediante el TPV, no sólo las cinco cifras si no la serie. "Ha sido una suerte increíble, espero que disfrute el premio tanto como yo darlo", ha afirmado. "La gente forma parte de mi día a día, este trabajo tiene eso. Entonces cuando das un premio a uno de ellos, realmente lo sientes como tuyo", ha agregado.

"Estoy deseando poder celebrar juntos esta buena noticia", ha concluido Rosario. El sorteo del jueves, 2 de julio estaba dedicado a la Alameda Cervantes de Soria y ha dejado también 35.000 euros con un cupón premiado en Huelva, otros tantos en Siles (Jaén), y el mismo premio en Fuengirola (Málaga), ha recordado la ONCE en un comunicado. El resto de sus premios fueron a parar a Canarias.

Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización mantiene "una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".