La ONCE reparte más de 1,2 millones de euros en el núcleo de Torre del Mar de Vélez-Málaga

Juan Carlos Zalazar Málaga vendedor de la ONCE que ha repartido más de 1,2 millones de euros en el núcleo veleño de Torre del Mar. - ONCE

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo diario de la ONCE de este pasado jueves ha dejado la mayor de sus fortunas en el núcleo de Torre del Mar, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, con un premio de 1.235.000 euros, gracias a Juan Carlos Zalazar, que vendió un cupón premiado con 500.000 euros, además de 21 cupones más afortunados con 35.000 euros cada uno.

Según un comunicado de la organización, Zalazar es vendedor de la ONCE desde 2022 y llevó la suerte a lo largo de la ruta que cada día hace por la localidad malagueña de Torre del Mar. El vendedor, de origen boliviano aunque lleva 20 años en España, celebró este pasado jueves precisamente su 15 aniversario con su mujer, torreña, y ha "ampliado las celebraciones con este sustancioso premio".

"Estoy muy contento de haber podido dar tanta suerte a mis clientes, que están ahí cada día. Alguno no se fiaba porque ayer también acabó en dos, pero la suerte nos ha querido sonreír", a asegurado, mientras se dirige a su puesto de trabajo un día más.

Este vendedor de la ONCE, antiguo trabajador en mercadillos, está agradecido con la organización y sobre todo, con sus clientes, por hacerle "un hueco en su día a día". "Ya tengo a mi gente de siempre, con mi ruta y estoy feliz de hacer este trabajo, porque me permite ayudar a las personas", ha destacado.

Este sorteo del jeves estaba dedicado al deporte como Objetivo de Desarrollo Sostenible, y ha dejado el resto de sus premios en Castilla La Mancha y País Vasco. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, hay 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 25 de septiembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 80 millones de euros.