La ONCE reparte medio millón de euros con dos Sueldazos en Málaga y Torrox

ONCE - Archivo

Publicado 19/05/2019 10:34:53 CET

MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de Málaga capital y otro de la localidad malagueña de Torrox han ganado este pasado sábado dos de los Sueldazos que ofrecen los sorteos de la ONCE los fines de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, y que suman un premio de 240.000 euros cada uno.

En la capital ha sido María Isabel Ruiz Moscoso quien ha dado la fortuna a un cliente de este Sueldazo en el quiosco ubicado en la plaza de la Marina, a la entrada de la calle Larios, en pleno centro de la ciudad, según han informado desde la ONCE.

Mientras, en Torrox, Antonio Manuel Rodríguez Carmona vendió otro cupón agraciado con esos 240.000 euros en diez años en el centro de dicha localidad, han manifestado desde la entidad a través de un comunicado.

El sorteo de este sábado estaba dedicado al centenario del Automobile de Barcelona. El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. También 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

