Operadores confirman a Turismo Costa del Sol en la WTM la creciente demanda de viajes fuera de temporada de británicos

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol cierra en la jornada de este jueves su participación en la feria turística World Travel Market de Londres (WTM 2025) y lo hace con un balance muy positivo y la confirmación de que el mercado británico mantiene su dinamismo y fidelidad al destino.

La entidad ha venido desarrollando durante los tres días de feria una completa agenda de reuniones con operadores, aerolíneas y agencias de viajes, además de presentar una de las campañas promocionales más notorias del año en el centro de la capital británica.

Los profesionales del sector han coincidido en señalar una creciente demanda de viajeros británicos hacia la Costa del Sol, con un notable aumento de las reservas fuera de temporada. Cada vez más turistas eligen viajar en otoño, invierno o primavera, atraídos por la suavidad del clima y la posibilidad de disfrutar de la provincia con tranquilidad, combinando ocio, gastronomía, cultura y naturaleza.

La información recopilada por la delegación costasoleña en la feria refleja también cambios en los hábitos de reserva. Los británicos planifican con menos antelación y tienden a realizar dos viajes al año: uno de corta estancia fuera de temporada alta y otro más prolongado en verano. Esta diversificación contribuye a la desestacionalización del destino, uno de los grandes objetivos de la estrategia de entidad.

En los encuentros celebrados han constatado además que el segmento premium muestra un comportamiento al alza. Los operadores constatan una mayor demanda de experiencias personalizadas, alojamientos de categoría superior y actividades exclusivas. La Costa del Sol se percibe como un destino fiable, con excelente infraestructura y un servicio de alto nivel, lo que refuerza su posición como referencia para el viajero de calidad frente a otros competidores.

Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, ha subrayado que "los datos y las impresiones recogidas en Londres confirman que el mercado británico sigue siendo esencial para nosotros. La Costa del Sol mantiene su liderazgo gracias a la confianza y a la lealtad de nuestros visitantes, que valoran la seguridad, la fiabilidad y la autenticidad de la provincia".

Además ha añadido que "seguimos compitiendo con otros destinos, pero los británicos consideran que nuestra oferta destaca por su seguridad, diversidad y se adapta muy bien a su estilo de vida".

Otro aspecto destacado de la feria fue la renovación generacional entre los agentes de viaje británicos, con la incorporación de nuevos profesionales formados para vender mejor el destino. Este relevo aporta frescura, innovación y una comprensión más amplia de las experiencias que la Costa del Sol ofrece durante todo el año.

El interés por los viajes sostenibles, temáticos y experienciales también continúa en ascenso. Los visitantes buscan propuestas ligadas a lo local y a lo auténtico: rutas gastronómicas, actividades en la naturaleza, cultura, deporte y bienestar. En este contexto, la Costa del Sol se consolida como un destino que combina sostenibilidad, modernidad y calidad, capaz de responder a las nuevas demandas del mercado.

"La WTM nos ha permitido constatar que los viajeros británicos quieren vivir la Costa del Sol de otra forma: desean descubrir su cultura, su interior y su gente", ha señalado Salado. Por eso, "continuaremos trabajando junto a los operadores para ofrecer productos más sostenibles, diversificados y de alto valor añadido, que refuercen nuestra marca y garanticen un crecimiento equilibrado del turismo", ha manifestado Salado.

Con este balance, Turismo Costa del Sol concluye su presencia en la WTM 2025 reafirmando su liderazgo en el mercado británico y fortaleciendo las alianzas con el sector profesional. El destino se proyecta en Londres como una marca sólida, moderna y responsable, preparada para seguir creciendo en competitividad y atraer a un visitante que busca experiencias únicas durante todo el año.