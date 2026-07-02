La Orquesta Filarmónica de Málaga presenta la programación para la temporada 2026-2027

El alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado de la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, María Ana Pineda; y el director titular y artístico de la formación musical, José María Moreno. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), consorcio entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, ha presentado este jueves el contenido de la programación para la temporada 2026-2027.

A la presentación han asistido el alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado de la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, María Ana Pineda; y el director titular y artístico de la formación musical, José María Moreno.

La actividad de la OFM se articulará esta temporada en torno a sus dos grandes ciclos principales, con la trigésimo séptima Temporada de Abono y el décimo quinto Ciclo La Filarmónica Frente al Mar.

Han detallado que el programa musical de la nueva temporada ofrece un ambicioso abanico de propuestas en cuanto a repertorio, solistas y directores distribuidas en los 30 conciertos de Abono que se presentarán en el Teatro Cervantes y los seis conciertos incluidos en el Ciclo Frente al Mar, que se celebrará en el Auditorio Edgar Neville.

El Teatro Cervantes acogerá un año más los quince programas que conforman la trigésimo séptima Temporada de Abono, que se inaugurará a principios de octubre con una noche de música mexicana que contará con algunos de los grandes compositores del país como Márquez, Moncayo o Revueltas y su asombrosa Noche de los Mayas.

Éste será el inicio de un ciclo en el que disfrutaremos de los compositores del gran sinfonismo centroeuropeo como Strauss o Wagner junto a los rusos Tchaikovsky y Shostakovich, los franceses Ravel, Debussy y Saint-Saëns o los británicos Elgar o Britten, de quien se celebra el 50 aniversario de su fallecimiento.

Así, grandes sinfonías como la Segunda de Mahler, la Tercera de Brahms o la Sexta de Beethoven y célebres obras de Berlioz o Schubert, que nos darán lo mejor del romanticismo, se unen esta temporada a la música barroca de Bach y Vivaldi. Y como novedad, la OFM interpretará por primera vez en un concierto varias obras para cuatro pianos y orquesta.

Por otro lado, el siglo XX estará representado por el revolucionario Pájaro de fuego de Igor Stravinsky, la tardo-romántica Primera Sinfonía de Rachmaninov, el sugerente Cantus in memoriam del estonio Arvo Pärt, representante del influyente minimalismo espiritual, la desenfadada Sinfonietta de Poulenc o el Concierto para violín de Benjamin Britten, una obra todavía muy poco interpretada en las salas de conciertos.

El programa especial de Navidad girará en torno al luminoso Gloria de John Rutter y el mágico Cascanueces de Tchaikovski. Además, contará con la intervención de la soprano malagueña Berna Perles interpretando las Cuatro canciones op. 27 de Richard Strauss.

El director titular y artístico de la OFM, el maestro José María Moreno, estará acompañado esta temporada por prestigiosos directores invitados, como José Luis Gómez, Karel Mark Chichon, Yeruham Scharovsky, Nayden Todorov o Alvise Casellati. Además, la OFM recibe esta temporada a la directora más importante de la actualidad, la mexicana Alondra de la Parra.

La "variedad y la excelencia", de igual modo, estarán garantizadas con intérpretes como Thomas Enhco, Giulia Semenzano, Nancy Fabiola Herrera, Vanessa Goikoetxea, Tomer Lev, Joaquín Riquelme, Alexei Volodin, Francesco Di Rosa o Kirill Troussov entre otros muchos, y gracias al Coro Nacional de España, la Coral Cármina Nova y el Coro de Ópera de Málaga.

En el auditorio Edgar Neville se desarrollará el décimo quinto Ciclo La Filarmónica Frente al Mar, un sugerente complemento a la Temporada de Abono que incluye seis atractivos conciertos, en los que la OFM sigue apostando por el impulso a jóvenes talentos y nuevas generaciones de artistas, como Jesús Berrio, José Luis López Antón, Guillermo Pastrana y Jesús Reina.

Contará con la participación de directores y solistas de gran nivel artístico, como Luciano Bibiloni, Levente Török o Roman Markelov, junto a intérpretes como el cordobés Alejandro Muñoz, la sevillana Ángela Valera Casanova o el solista de la OFM Jorge Francés

El programa del ciclo reúne a grandes nombres del sinfonismo ruso, centroeuropeo y escandinavo, con obras de compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvorák, Ludwig van Beethoven, Modest Mussorgski, Jean Sibelius, Carl Nielsen, Franz Schubert o Piotr Ilich Tchaikovsky.

También dará cabida a la música española, con autores como Joaquín Turina o Marcos Fernández, de quien se estrenará mundialmente su Concierto para violonchelo y orquesta, interpretado por el prestigioso violonchelista Guillermo Pastrana.

Además tendrá lugar el estreno absoluto del Concierto para violín y orquesta del compositor malagueño Ernesto Aurignac, que contará con la participación del reconocido violinista también malagueño Jesús Reina, y se podrá escuchar por primera vez en Málaga la Rapsodia para saxo y orquesta de André Waignein.

Por otro lado, han señalado que, con motivo del 200 aniversario de la muerte de Ludwig van Beethoven, se incluyen en este ciclo obras tan destacadas como sus Sinfonías número 2 y número 4.

Por último, han señalado que la OFM continuará además esta temporada con su amplio programa de conciertos extraordinarios, y su participación en la Temporada Lírica del Teatro Cervantes.