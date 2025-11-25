Pablo López recala el 28 de marzo en el Teatro Cervantes de Málaga con la gira 'El niño del espacio en concierto'

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El compositor e intérprete de Fuengirola (Málaga), Pablo López, recalará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Teatro Cervantes de la capital malagueña con la gira 'El niño del espacio en concierto', un recorrido que le llevará por los principales teatros del país de enero a junio.

Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las nuevas piezas de su próximo disco, López se embarcará en un 'tour' que titula con el nombre del single que acaba de adelantar como aperitivo de su próximo álbum, 'El niño del espacio', acompañado de su banda y con una cuidadosa puesta en escena.

Las entradas para verlo en Málaga salen a la venta a las 18.00 horas de este martes por un precio comprendido entre 24 y 90 euros según zona, han informado desde el Teatro Cervantes a través de una nota.

'El niño del espacio' es una canción que evoca sentimientos de nostalgia y alegría y que está envuelta en una progresión de acordes. El nuevo single de Pablo López se convierte en una canción para hacer pensar, con una letra abierta a la interpretación propia que baila con conceptos como la inocencia y la ingenuidad.

Matías Eisenstaedt al bajo, José Miguel Martínez en la batería, Tomas Novati a la guitarra, Santiago Novoa en el trombón y Jessica Estévez a la trompeta acompañarán al malagueño en los conciertos en los que presentará en público tanto ese adelanto como el resto del nuevo e inminente trabajo, 'El cuatro'.

Según han destacado, Pablo López es "una de las figuras más importantes del pop contemporáneo en español; canta y compone como vive, y vive como es. Sin pretender nada, transmitiendo con cada palabra, con cada estrofa, ese punto de locura y de libertad, de honestidad consigo mismo y con la música, que es el mundo, su mundo".

Esta gira incluye más de 30 actuaciones con los que el músico recorrerá los más emblemáticos teatros de España para repasar su amplia discografía y dar a conocer en primicia las pinceladas de su nuevo y quinto trabajo discográfico, que verá la luz en el inicio de 2026.

Es el primer artista español que ha logrado entrar en la lista Poll Star, que mide la venta de entradas a nivel mundial y ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre los que destacan la Medalla de Oro de la provincia de Málaga (abril 2025), máxima distinción que concede la Diputación; la Medalla a la Proyección de Andalucía (febrero 2024), que entrega la Junta de Andalucía, o el Ondas en 2021 al Fenómeno Musical del Año por su gira Mayday&Stay Tour, con la que promocionó su disco 'UNIKORNIO'.

Además, el cantante y autor fuengiroleño es una figura popularísima en todo el país también por su participación como 'coach' en los distintos formatos del programa televisivo La Voz.