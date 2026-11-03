El padre del joven de Málaga fallecido en el accidente en Urda a Puente: "Que asuma de una santa vez la responsabilidad"

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda en una imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El padre del joven malagueño David Reina, fallecido en el accidente ferroviario en Urda (Toledo), ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "asuma de una santa vez la responsabilidad por no haber destinado los recursos necesarios para renovar y actualizar una infraestructura que por si hacía aguas por todos lados".

"Póngase la mano en el pecho y pregúntese en conciencia si es justo que debido a la pésima gestión de su Ministerio con usted a la cabeza tenga en estos momentos que estar custodiando las cenizas de mi hijo", ha dicho el progenitor en una carta difundida a través de redes sociales.

Así, ha incidido en decir a Puente que "asuma lo que ya le toca hacer y deje de mirar hacia arriba a ver qué le dice su propio jefe, otro que también tendrá que llevar sobre su conciencia tantas desgracias que se podían haber evitado si se hubiese hecho una gestión correcta de todo tipo de fondos".

Se ha preguntado si es que "no aprendimos nada desde Adamuz (Córdoba)". "¿Y es usted el que dice estar consternado?", ha incidido el padre del joven, quien, aunque ha dicho que no se quiere "calentar" y que no entrará "en valoraciones políticas, no abriré ese melón que tiene mucha pulpa podrida", ha reiterado a Puente que asuma responsabilidades.

También le ha afeado que no tuvo "la gallardía de asomarse si quiera un ratito" al lugar donde estaban las familias, que, ha destacado, fueron tratadas "con todo lujo de atenciones y cariño" por parte de personal de Renfe, los vecinos, Protección Civil, psicólogos, Cruz Roja, personal de seguridad, "la bendita Guardia Civil" y "tantas personas que velaron por todas nuestras familias".

"Que haga de una santa vez lo que sabe que tiene que hacer, se lo exijo en nombre de mi hijo fallecido en el accidente como en el de todas esas víctimas y familias destrozadas por esta terrible desgracia que, repito hasta la saciedad, pudo haberse evitado", ha concluido.