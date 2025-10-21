La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, durante una visita al parador de Nerja. - PARADORES

NERJA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Parador de Nerja (Málaga) afronta una reforma integral con una inversión cercana a los 30 millones de euros, de los cuales unos 28 millones se destinarán a las obras y dos millones al nuevo proyecto de decoración.

El proyecto lo ha dado a conocer este martes la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, durante una visita que ha realizado a las instalaciones junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo.

Esta actuación supondrá la renovación completa del establecimiento malagueño, "uno de los referentes turísticos de la Costa del Sol", coincidiendo además con el 60 aniversario de su inauguración. La envergadura obligará a cerrar el establecimiento durante un periodo aproximado de dos años.

Sánchez ha explicado que esta transformación "profunda y necesaria" permitirá modernizar toda la instalación con la renovación total de las habitaciones y baños, la reconfiguración de algunos espacios para mejorar la operatividad y la actualización de todas las instalaciones eléctricas, térmicas y de saneamiento.

Asimismo, se acometerán mejoras en las zonas comunes, la cocina, los aseos públicos y las áreas de personal, y se llevará a cabo la reforma del aparcamiento y de las áreas exteriores de piscina y jardines.

El proyecto se completará con un plan de redecoración integral, que contará con una inversión de dos millones de euros y que reforzará la identidad visual y el confort del establecimiento.