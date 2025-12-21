La paralización de la torre del puerto, la tasa turística y el Estatuto Marco sanitario, a debate en el pleno de Málaga

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El estatuto marco que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios (PP), la paralización de la torre del puerto (PSOE), la suspensión de la obligatoriedad del uso de las balizas de emergencia V16 (Vox) y la tasa y viviendas turísticas (Con Málaga) centran el último pleno del año del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este lunes.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, informó de la moción urgente 'popular' sobre el estatuto marco que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

"Lo que queremos en definitiva en esta moción es instar al Gobierno a que plantee las cosas en este tema de la ley que quiere renovar del año 2003, del personal sanitario, en unos términos de diálogo y de consenso máximo, por razones obvias de la importancia de este sector para todos; que lo haga además no en solitario, sino que lo haga con las autonomías", detalló.

Asimismo, en la moción piden que el Ayuntamiento lamente que "la incapacidad de Sanidad para negociar con los profesionales sanitarios esté generando paros en la actividad asistencial que están perjudicando a miles de pacientes con problemas de salud".

TORRE DEL PUERTO

Por su parte, el grupo municipal del PSOE lleva como moción urgente la paralización del proyecto del hotel en el dique de Levante, conocido como la torre del puerto. Su portavoz municipal, Daniel Pérez, insistió en que la realidad de Málaga cuando se inició el proyecto en 2016 era "completamente distinta" a la actual.

"La situación de la ciudad ha cambiado", señaló y recordó que "después de un proceso de escucha activa, el PSOE llegó a la conclusión de que no era el lugar para ese proyecto".

Con la moción insistió en que se busca que "de una vez por todas se cierre este proyecto, que se dé carpetazo" y advirtió de que el proyecto "ha ido desinflándose con el paso del tiempo, perdiendo apoyo". A su juicio, "esto sería un nuevo fracaso de De la Torre".

"Tenemos muy claro que en el dique de Levante no tiene que haber ninguna estructura, ningún proyecto especulativo", por lo que "ha llegado el momento de decir que hasta aquí llegó la torre del puerto". "Al final que este proyecto se quede en el cajón y no se vaya a desarrollar es una buena noticia y, por tanto, la mejor noticia que podríamos tener para estas fechas navideñas".

Desde Con Málaga, también señalaron, tras lo acordado en el Consejo de la Autoridad Portuaria, que "estamos ante una victoria popular y un fracaso de la Torre": "Lo que debería de hacer de una vez por todas es asumir la derrota".

De igual modo, el PSOE también pide en la moción solicitar a la Autoridad Portuaria la paralización definitiva del expediente de la torre; instar a no autorizar ningún proyecto hotelero de gran altura en el dominio público portuario; y que futuros proyectos de gran escala en el frente portuario o litoral se sometan a una consulta ciudadana vinculante.

Sobre la moción, De la Torre, que primero recordó "la pasión" con la que el PSOE y el Puerto defendían el proyecto, precisó que el acuerdo que el Consejo de la Autoridad Portuaria adoptó "es el que deberíamos apoyar desde el Ayuntamiento".

De la Torre, que destacó el diálogo de estos años que ha permitido avances en la ciudad, señaló que "es obvio que en el tema del hotel siempre puede haber opiniones diferentes y lo que es importante es ir reflexionando, ir viéndolo, conociendo más a fondo lo que se ha planteado, que ahora queda como hibernado para reflexionar sobre todas las ventajas que tiene".

De la Torre reiteró que ve más ventajas que inconvenientes, pero "abierto a oír más opiniones; no a una cuestión que es como digamos romper las relaciones con el Puerto". "Esa apertura de reflexión siempre está ahí, pero insisto que la clave en nuestra posición es coherente con lo que el puerto ha aprobado y vamos a estar en esa dirección".

BALIZA

Por su parte, el grupo municipal de Vox lleva como moción urgente instar al Gobierno a suspender la obligatoriedad del uso de las balizas de emergencia V16.

Vox incide en que la iniciativa "denuncia la falta de estudios técnicos concluyentes que avalen su eficacia, el sobrecoste que supone para millones de familias y la desigualdad normativa que genera frente a los vehículos extranjeros". Al respecto, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que la situación es "profundamente injusta y discriminatoria".

Así, entre otros, piden la suspensión inmediata de la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses concluyentes y la continuidad del uso de los triángulos de emergencia.

TASA TURÍSTICA

Por su parte, Con Málaga lleva como moción urgente la implantación de una tasa turística. Su portavoz, Nicolás Sguiglia, criticó que no se está haciendo "absolutamente nada" para implantarla y, a su juicio, es "pertinente y necesaria para la ciudad".

"No puede ser que los gravamen de estructura fiscal de la ciudad esté orientada para perjudicar a la gente trabajadora, a los vecinos y, sin embargo, no se ponga en marcha una tasa turística para que los turistas contribuyan a que avancemos en una ciudad mejor", ha dicho, por lo que "es injustificable que no se tomen las medidas al respecto".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, dio cuenta de la moción ordinaria relativa a las viviendas turísticas y ha lamentado que el PP "ha convertido Málaga en la ciudad sin ley, donde el lobby de las viviendas turísticas se saltan a su antojo la legislación, las normas urbanísticas y las distintas medidas que se supone que están orientadas a limitar este uso especulativo de la vivienda".

Además, agregó que el Partido Popular "utiliza las instituciones, utiliza el Ayuntamiento para hacer trato de favor a las viviendas de uso turístico y para beneficiar al rentismo en esta ciudad". "Aplican la ley del embudo", ha apostillado.

Entre otros, se ha referido al caso del exedil de Turismo Julio Andrade, que "actualmente está en nómina en el Ayuntamiento como cargo de confianza", "que tiene un piso turístico que casualmente dio de alta apenas unos días antes de que entrara en vigor el nuevo decreto de la Junta", lo que ha calificado de "extraordinariamente grave".

Por ello, entre los acuerdos incorporados a la moción está que sea cesado "inmediatamente como cargo de confianza del Ayuntamiento" y que se haga una "declaración de bienes extraordinaria donde todos los cargos públicos, gerentes, directores, cargos de confianza rindan cuenta y la ciudadanía malagueña pueda conocer si es posible que no estemos ante un hecho aislado". "Necesitamos un Ayuntamiento libre de especuladores", ha dicho.

Sobre este caso, De la Torre señaló que "no tengo noticias de qué es" y que, en cualquier caso, "es a la Junta a la que le corresponde ver si ese proyecto o esa vivienda está correctamente inscrita, etcétera". Sobre si le sorprende que tuviera una vivienda en Martiricos, ha dicho que "no lo sabía, todo lo que es no saber puede sorprender, pero la gente es muy libre de tener lo que quiera, estamos en un país libre. Si es legal, no tengo por qué opinar, cada uno tiene su estrategia".

Al hilo de la pregunta, De la Torre ha señalado que en esas torres sí preocupa que hay un problema de convivencia, y ha explicado que quieren avanzar en poner en las ordenanzas la obligatoriedad del sonómetro. "Ahora mismo las viviendas turísticas de Málaga, como 3.000 al menos, tienen sonómetro puesto voluntariamente, lo cual es muy de agradecer y valorar como un ejercicio de responsabilidad", ha recordado.

En relación con la tasa turística, recordó las mociones aprobadas al respecto, aludiendo a que "a nivel estatal, la ley de haciendas locales permita a los ayuntamientos que consideramos oportuno hacerlo y necesario hacerlo, poder ponerlo" y "siempre con consenso, evidentemente con el sector".