El Parque del Norte acoge la fiesta infantil con motivo de la Navidad en el distrito Bailén-Miraflores de Málaga

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parque del Norte acoge la fiesta infantil con motivo de la Navidad en el distrito Bailén-Miraflores. El distrito también contará con un programa de dinamización en las calles comerciales, con pajes, un cortejo real y buzones para dejar la correspondencia a los Reyes Magos.

En cuanto a la programación detallada, el día 18 de diciembre, de 17.30 a 20.30 horas, habrá una zambombá en el Centro Ciudadano La Corta, con la actuación de Silverio Soto. También se ofrecerá una merienda con dulces navideños y chocolate.

Al día siguiente, viernes 19, de 17 a 21 horas, Fiesta infantil en el Parque del Norte. Se desarrollarán juegos de habilidad, se han programado talleres infantiles de manualidades y un espectáculo infantil navideño.

Y el sábado, de 18 a 23 horas, zambombá en plaza Monseñor Bocanegra con barra a beneficio de la Agrupación Parroquial Esperanza y Refugio. Están previstas las actuaciones de Pilar Soto a las 19.30 y las Hermanas Alarcón a las 21.30.

Ya en el tramo de final de año, el día 29 de diciembre, de 17.30 a 20.00 horas habrá dinamización comercial y Emisario Real en la calle José Iturbi. La dinamización comercial comenzará a las 17.30 y a las 18.30 el Emisario Real estará recogiendo las cartas y peticiones.

El 30 de diciembre, de 17.30 a 20.00 horas, dinamización comercial y Emisario Real en Plaza Monseñor Bocanegra. La dinamización comercial comenzará a las 17.30 y a las 18.30 el Emisario Real estará recogiendo las cartas y peticiones.

Y por último, el 4 de enero, de 17.30 a 20.30 horas, el broche final de las fiestas en Bailén-Miraflores lo pondrá el tradicional pasacalle de los Reyes Magos que cuenta con la participación de más de 1.500 personas de 25 colectivos del distrito.

La comitiva partirá desde el colegio Gibraljaire, acompañada por la banda de música de Miraflores, con el siguiente recorrido: Nuestra Señora de los Clarines, Cabas Galván, Camino Suárez, rotonda Suárez, Albacete, Magistrado Salvador Barberá, Maestro Pablo de Luna, Enrique de Egas, Martínez de la Rosa, Barón de Les y Nuestra Señora de los Clarines.