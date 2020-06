Una parroquia de Málaga pone en marcha un punto de reciclaje de objetos bendecidos

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parroquia Sagrada Familia de Málaga capital, situada en el barrio de Tiro Pichón, ha puesto en marcha un punto de reciclaje de objetos bendecidos para la feligresía.

'Reciclando Santos' es el nombre de este punto ubicado en la parroquia, situada frente al campo de fútbol de la barriada, y que está teniendo muy buena acogida, según ha indicado el párroco, Rafael López, quien ha señalado a Europa Press que está acudiendo gente de muchos lugares a depositar los objetos bendecidos.

Según Rafael López, es un servicio "demandado por muchas personas que no sabían qué hacer con objetos religiosos inservibles que tenían en casa pero que no se atrevían, con buen criterio, a tirar o a destruir".

La iniciativa surgió en esta parroquia antes de la pandemia del COVID-19 y son muchas las personas que se están acercando: "Hemos aprovechado todos el confinamiento para sacar cosas de los altillos y han aparecido muchas piezas". En este sentido, López ha sostenido que a veces la gente "no quería más estampas porque lo consideraban ya una carga porque no sabían qué hacer luego con ellas y no querían tirarlas".

Los más comunes suelen ser libritos con los evangelios del día, de años anteriores, así como estampas e imágenes de santos deterioradas. Una vez se depositan en el que se ha denominado Punto Sacred (punto sagrado en inglés) se procesan los objetos "de forma digna, reutilizando todo lo posible y reciclando lo que no".

El párroco ha considerado que este Punto Sacred --similar al Punto Sigre de las farmacias-- se podría extender a otras parroquias para que lo sagrado "sea respetado". "La idea no tiene copyright; es una buena idea pero no nos consideramos dueños", ha concluido.